في البرازيل.. 3 قتلى داخل حانة

أفادت الشرطة البرازيلية عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، جراء إطلاق نار وقع فجر السبت داخل حانة في بلدية جيكيريكا بولاية باهيا . وبحسب الشرطة العسكرية، وقع الهجوم داخل محل تجاري في وسط المدينة.



وأشارت المعلومات الرسمية إلى أن الضحايا شبّان تتراوح أعمارهم بين 22 و24 و25 عاماً. وقالت الشرطة إن شخصين فارقا الحياة في مكان الحادث قبل وصول فرق الإسعاف، وتم تحديد هويتهما على أنهما "لياندرو سوزا" (24 عاماً) و" دي سانتوس" (25 عاماً).



أما الضحية الثالثة "إيمرسون سوزا أوليفيرا" (22 عاماً)، فنُقل إلى المستشفى الإقليمي " أنطونيو دي " لكنه توفي لاحقاً متأثراً بجروحه.



وأضافت الشرطة العسكرية أن المشتبه بهم فرّوا بعد إطلاق النار، فيما أشارت إلى أن القوى الأمنية تمكنت من تحديد هوياتهم والدوافع المحتملة للهجوم، مع ترجيح ارتباط الواقعة بخلافات أو اشتباكات بين جماعات جريمة منظمة.



كما ذكرت الشرطة أن كاميرا مراقبة داخل الحانة وثّقت مشاهد لإطلاق النار. (روسيا اليوم)

