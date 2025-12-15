بعد محادثات برلين… تفاؤل ألماني بإمكانية إنهاء الحرب الأوكرانية

اعتبر المستشار الألماني ميرتس أن "المباحثات التي استمرت يومين بين الوفدين والاوكراني في منحت دفعا للعملية الهادفة الى إنهاء الحرب مع ".



وقال ميرتس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الاوكراني في برلين: "لدينا الآن فرصة لعملية سلام حقيقية"، واصفا الضمانات الأمنية التي اقترحتها لأوكرانيا بأنها "خطوة مهمة الى الامام".

