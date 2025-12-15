إيران تنفي مزاعم الإمارات حول الجزر وتؤكد سيادتها الكاملة عليها!

نفى متحدث الخارجية بقائي بشكل قاطع المزاعم المتكررة حول الجزر الإيرانية، والتي وردت في بيان ختام زيارة وزير خارجية للإمارات.





وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بقائي أعرب عن أسفه لإصرار على استغلال أي زيارة دبلوماسية لتقديم مطالبات إقليمية ضد .





وذكرت أن المتحدث أدان تكرار الادعاءات التي وصفها بـ"الباطلة" و"المضللة" بشأن الجزر الإيرانية في البيان الختامي لزيارة الصيني إلى البلاد.





وأشارت إلى أن بقائي شدد على أن "جزر ، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية. (روسيا اليوم)

