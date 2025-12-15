الدفاع التركية تسقط طائرة مسيرة خارج السيطرة قرب البحر الأسود

أعلنت إسقاط مسيّرة "خارج السيطرة"، بعدما اقتربت من المجال الجوي من جهة .وجاء في بيان للوزارة "تجنّبا لأي عواقب ضارة، أُسقطت الطائرة المسيّرة في منطقة آمنة وبعيدة من أي مناطق مأهولة".