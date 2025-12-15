تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مستوطنون يحرقون أشجار زيتون في قرية برقا شرق رام الله
Lebanon 24
15-12-2025
|
13:40
اقتحم مستعمرون، مساء اليوم ، قرية
برقا
شرق مدينة
رام الله
، وأضرموا النار في عدد من أشجار
الزيتون
، بحسب وكالة الانباء
الفلسطينية
"وفا".
وأفادت بأن المستعمرين استهدفوا منطقة "الحدب" الواقعة في الجهة الغربية من القرية، والمتاخمة لمنازل المواطنين، وأضرموا النيران في أشجار زيتون، مشيرة إلى أن "الأشجار اشتعلت رغم الأمطار ما يدل على استخدامهم مواد شديدة الاشتعال، الأمر الذي شكل خطرا مباشرا على المنازل القريبة.
وتتعرض قرية برقا، كغيرها من قرى وبلدات
محافظة رام الله
والبيرة، لاعتداءات متواصلة من المستعمرين، تشمل إحراق الأشجار والاعتداء على الممتلكات، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على المواطنين والاستيلاء على أراضيهم.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات
الاحتلال
والمستعمرون 2144 اعتداء خلال شهر تشرين الثاني الماضي، حيث نفذ جيش الاحتلال 1523 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 621 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات: رام الله والبيرة بـ 360 اعتداء، والخليل بـ 348، وبيت لحم بـ 342، ونابلس بـ 334 اعتداء.
