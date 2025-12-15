تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

وزير كهرباء مصر: بدء تجربة الربط الكهربائي مع السعودية الشهر المقبل

Lebanon 24
15-12-2025 | 13:43
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت لـ"الشرق" إن تجربة الخط الأول من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بقدرة 1500 ميغاواط، ستنطلق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بعد الانتهاء من توصيل الكابلات ومدّها تحت الماء واستكمال بناء محطات الكهرباء.

وأضاف أن العمل على الخط الثاني يسير بالتوازي، على أن تُجرى تجربته بعد نحو 4 أشهر من اختبار الخط الأول. ويعود المشروع إلى عام 2012 وتُقدَّر كلفته بنحو 1.6 مليار دولار، فيما تم في تشرين الأول 2021 توقيع اتفاقيات مع الشركات الفائزة بمناقصات طرحتها الجهات المعنية بالكهرباء في البلدين. (الشرق)
