إقتصاد
وزير كهرباء مصر: بدء تجربة الربط الكهربائي مع السعودية الشهر المقبل
Lebanon 24
15-12-2025
|
13:43
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري
محمود عصمت
لـ"الشرق" إن تجربة الخط الأول من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بقدرة 1500 ميغاواط، ستنطلق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بعد الانتهاء من توصيل الكابلات ومدّها تحت الماء واستكمال بناء محطات الكهرباء.
وأضاف أن العمل على الخط الثاني يسير بالتوازي، على أن تُجرى تجربته بعد نحو 4 أشهر من اختبار الخط الأول. ويعود المشروع إلى عام 2012 وتُقدَّر كلفته بنحو 1.6 مليار دولار، فيما تم في تشرين الأول 2021 توقيع اتفاقيات مع الشركات الفائزة بمناقصات طرحتها الجهات المعنية بالكهرباء في البلدين. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
الرئيس القبرصيّ: سنتوجّه إلى البنك الدولي خلال الفترة المُقبلة لإعداد دراسة بشأن الربط الكهربائيّ مع لبنان
Lebanon 24
الرئيس القبرصيّ: سنتوجّه إلى البنك الدولي خلال الفترة المُقبلة لإعداد دراسة بشأن الربط الكهربائيّ مع لبنان
16/12/2025 05:32:15
16/12/2025 05:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين
Lebanon 24
السعودية وقطر توقعان اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين
16/12/2025 05:32:15
16/12/2025 05:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية السوري يعلن والبنك الدولي توقيع الوثيقة الخاصة بمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي
Lebanon 24
وزير المالية السوري يعلن والبنك الدولي توقيع الوثيقة الخاصة بمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي
16/12/2025 05:32:15
16/12/2025 05:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لبناني - أردني - سوري لمتابعة الربط الكهربائي
Lebanon 24
اجتماع لبناني - أردني - سوري لمتابعة الربط الكهربائي
16/12/2025 05:32:15
16/12/2025 05:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: نمضي قدماً نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا
Lebanon 24
ماكرون: نمضي قدماً نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا
18:45 | 2025-12-15
15/12/2025 06:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أثق بالشرع
Lebanon 24
ترامب: أثق بالشرع
16:56 | 2025-12-15
15/12/2025 04:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق بريطاني من تعاظم روسيا.. ودعوة لاستعداد وطني للحرب
Lebanon 24
قلق بريطاني من تعاظم روسيا.. ودعوة لاستعداد وطني للحرب
16:47 | 2025-12-15
15/12/2025 04:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدرس انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
ترامب يدرس انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة
16:28 | 2025-12-15
15/12/2025 04:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قسد: لا تقدم في الحوار مع الحكومة السورية رغم تقديم مقترح للاندماج
Lebanon 24
قسد: لا تقدم في الحوار مع الحكومة السورية رغم تقديم مقترح للاندماج
16:20 | 2025-12-15
15/12/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت ستهبط في مطار يريفان.. طائرة للميدل ايست تعود أدراجها لهذا السبب
Lebanon 24
كانت ستهبط في مطار يريفان.. طائرة للميدل ايست تعود أدراجها لهذا السبب
02:15 | 2025-12-15
15/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
18:45 | 2025-12-15
ماكرون: نمضي قدماً نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا
16:56 | 2025-12-15
ترامب: أثق بالشرع
16:47 | 2025-12-15
قلق بريطاني من تعاظم روسيا.. ودعوة لاستعداد وطني للحرب
16:28 | 2025-12-15
ترامب يدرس انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة
16:20 | 2025-12-15
قسد: لا تقدم في الحوار مع الحكومة السورية رغم تقديم مقترح للاندماج
16:16 | 2025-12-15
لافروف: روسيا لم تتخلَّ عن سوريا
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 05:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 05:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 05:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
