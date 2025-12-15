وزير كهرباء مصر: بدء تجربة الربط الكهربائي مع السعودية الشهر المقبل

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري لـ"الشرق" إن تجربة الخط الأول من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بقدرة 1500 ميغاواط، ستنطلق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بعد الانتهاء من توصيل الكابلات ومدّها تحت الماء واستكمال بناء محطات الكهرباء.



وأضاف أن العمل على الخط الثاني يسير بالتوازي، على أن تُجرى تجربته بعد نحو 4 أشهر من اختبار الخط الأول. ويعود المشروع إلى عام 2012 وتُقدَّر كلفته بنحو 1.6 مليار دولار، فيما تم في تشرين الأول 2021 توقيع اتفاقيات مع الشركات الفائزة بمناقصات طرحتها الجهات المعنية بالكهرباء في البلدين. (الشرق)

