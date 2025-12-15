تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

روسيا تغيّر تكتيكها.. "القضم البطيء" بدل الهجوم الكاسح

Lebanon 24
15-12-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1455624-639014285958770670.png
Doc-P-1455624-639014285958770670.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منذ الأسابيع الأولى للحرب في أوكرانيا، اتجهت روسيا إلى إعادة ضبط نمط عملياتها العسكرية، مبتعدة عن خيار الهجوم الواسع لمصلحة التقدم البطيء أو ما يوصف بـ"القضم المنهجي". ويأتي هذا التحول، وفق ما يورده خبراء، على وقع معطيات ميدانية أظهرت أن الهجمات الكبرى تُراكم خسائر بشرية ولوجستية مرتفعة، خصوصاً مع طبيعة القتال داخل مدن محصنة أُعدّت عسكرياً على مدى سنوات.

وتقوم هذه المقاربة على استنزاف قدرات القوات الأوكرانية تدريجياً على المستويين العسكري واللوجستي، مع تقليل الكلفة على القوات والمعدات، والحفاظ على تماسك منظومة القيادة والإمداد عبر أكثر من جبهة. ويرى خبراء أن هذا النهج منح موسكو قدرة أكبر على التحكم بإيقاع العمليات، وتفادي مخاطر فتح جبهات واسعة قد تقود إلى اختلالات ميدانية مفاجئة.

وبعده السياسي حاضر أيضاً في خلفية هذا الخيار، إذ تراهن موسكو، وفق الطرح نفسه، على أن إطالة أمد الصراع ستقود إلى إنهاك أوكرانيا وحلفائها الغربيين اقتصادياً وسياسياً، مقابل الحفاظ على قدرة روسيا على مواصلة الحرب. وضمن هذا المنطق، يصبح الحسم التدريجي خياراً محسوباً لفرض واقع ميداني جديد بدل المغامرة بهجوم شامل مرتفع الكلفة وغير مضمون النتائج.

وفي هذا السياق، نقلت تصريحات عن المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية محمود الأفندي أن موسكو حاولت في بدايات الحرب شن هجوم واسع بأساليب تقليدية قريبة من تكتيكات الحرب العالمية الثانية، لكن النتائج كانت مكلفة على مستوى العتاد والجنود، ما دفعها إلى مراجعة الخيارات والانتقال إلى أساليب تُصنَّف ضمن "الحرب الحديثة"، القائمة على استهداف البنية الخلفية للخصم بدل الاندفاع في هجوم شامل.

وبحسب الأفندي، يرتكز هذا النمط أيضاً على ضرب البنية العسكرية واللوجستية، وإرسال وحدات صغيرة ومتخصصة لتنفيذ عمليات اختراق داخل المدن، في ظل مدن أوكرانية جرى تجهيزها عسكرياً منذ عام 2014. كما أشار إلى أن الحديث عن حسم خلال "3 أو 4 أيام" لم يصدر عن روسيا بقدر ما رُوّج له في الإعلام الأميركي والغربي، إضافة إلى الإعلام الأوكراني، لافتاً إلى أن هدف موسكو كان تقليل الخسائر البشرية والحفاظ على القدرات عبر نمط قتال منهجي يقوم على استدراج القوات الأوكرانية إلى جبهات محددة ثم تدميرها.

وتضمن الطرح نفسه مقارنة رقمية لما قبل الحرب، إذ قُدّر قوام الجيش الأوكراني بنحو 810 آلاف مقاتل مقابل نحو مليون ومئة ألف جندي روسي، مع التأكيد أن العامل الحاسم لم يكن العدد وحده بل الأسلوب العسكري. كما ورد ضمن هذه المقاربة حديث عن "فلسفة عسكرية" تعتبر الحرب صراعاً بين الجيوش لا بين الشعوب، مع انتقاد نهج غربي يقوم على إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر بين المدنيين للضغط على الحكومات، والاستشهاد بما جرى في لبنان وغزة وأفغانستان.

من جهته، اعتبر العميد نضال زهوي، الخبير العسكري، أن ما تقوم به روسيا يندرج ضمن استراتيجية "القضم البطيء" المعروفة في العقائد القتالية الشرقية. ولفت إلى أن أي قراءة للهجوم الروسي يجب أن تتصل بقواعد تكتيكية عالمية، بينها مبدأ "3 مقابل 1" في الهجوم، باعتبار أن جزءاً من القوة فقط يبقى قادراً على مواصلة القتال بعد المعركة الأولى.

وربط زهوي الابتعاد عن الهجوم الكاسح بتعقيد القرار عندما تتقارب القدرات الدفاعية والهجومية للطرفين، لافتاً إلى أن الجيشين الروسي والأوكراني تلقيا تدريبات على أسلوب الدفاع بالمجموعات الصغرى، ما خلق حالة من التكافؤ في القدرات وإن لم تكن بالضرورة في الكفاءة القتالية. وأضاف أن من أسباب التحول أيضاً حرص موسكو على الحفاظ على الموارد البشرية بعد خسائر البداية، ولا سيما في المحور المتجه نحو كييف، إضافة إلى القيود اللوجستية وتعدد الجبهات المفتوحة من الدونباس إلى خاركوف وزابوروجيا، بما يجعل أي تقدم سريع ضغطاً على منظومة الإمداد والقيادة والسيطرة.

وفي الخلاصة التي يطرحها الخبراء، تحمل هذه الاستراتيجية رسائل سياسية للغرب مفادها أن روسيا قادرة على خوض حرب طويلة الأمد، مع رهان على استنزاف أوروبا اقتصادياً وسياسياً وإنهاك الرأي العام الغربي، بما يفتح الباب أمام مفاوضات مستقبلية من موقع أقوى. كما يُشار إلى أن الأهداف لا تُحصر بالسيطرة العسكرية المباشرة، بل تمتد إلى صياغة معادلة استراتيجية جديدة، في مسار يُفهم منه السعي إلى خنق أوكرانيا جغرافياً وسياسياً بما يزيد الضغط على أوروبا باتجاه خيار التفاوض. (ارم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحركات ديبلوماسية مرتقبة ولبنان يواجه القضم الإسرائيلي الجديد بشكوى عاجلة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم "حزب الله" على نصار وسعيد.. هل بدّل "تكتيكاته"؟!
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القرار 1701 محور مشاورات مغلقة في مجلس الامن والعدو يواصل تشييد جدار إسمنتي وقضم أراض لبنانية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات": أحرزنا فوزًا كاسحًا في الانتخابات الطالبية في جامعة العائلة المقدّسة – البترون
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الأوكرانية

أوكرانيا

من جهته

✨ الخلف

بات على

أوروبا

الغربي

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:45 | 2025-12-15
Lebanon24
16:56 | 2025-12-15
Lebanon24
16:47 | 2025-12-15
Lebanon24
16:28 | 2025-12-15
Lebanon24
16:20 | 2025-12-15
Lebanon24
16:16 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24