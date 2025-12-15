بريطانيا تستخدم كل أدواتها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان

أكد كريس إلمور وكيل في اليوم الاثنين، على أن بلاده تستخدم كل أدواتها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في .ولفت في كلمة أثناء جلسة طارئة لمجلس العموم حول السودان، إلى أنه لا يوجد دليل على أن أسلحة بريطانية تستخدم في الحرب هناك.كما شدد على أن السودان يمر بأسوأ أزمة إنسانية في القرن الـ21، لافتا إلى أن 30 مليون شخص بحاجة لمساعدات.وتابع أن رفعت مساهمتها الإنسانية للسودان إلى 146 مليون جنيه، مشددا على أنها تدفع نحو هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر.أتى هذا بينما بدأ تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور، حيث بدأت أول رحلة يوم الجمعة 12 كانون الأول، حيث تم تسليم حوالي 100 طن من المساعدات من مستودعات المساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد والمنظمات الشريكة.كما من المقرر أن تستمر الرحلات الجوية خلال شهري كانون الأول 2025 وكانون الثاني 2026، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لعملية الجوي 3.5 مليون . (الحدث)