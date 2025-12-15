دعوات أممية ودبلوماسية لممارسة ضغوط على الحوثيين للإفراج عن المحتجزين

طالبت أسر موظفي المحتجزين في سجون ميليشيا ، الاثنين، بالكشف عن مصير ذويهم.



ودعت هذه الأسر في بيان، رعاة المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط، بالضغط على الحوثيين للإفصاح الفوري والشفاف عن مصير جميع العاملين الإنسانيين وأماكن اعتقالهم وإخفائهم.



وقالت "اللجنة التحضيرية لرابطة أسر العاملين الإنسانيين المعتقلين والمخفيين قسرا"، إن أقاربهم العاملين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية غير الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، احتجزوا من قبل الحوثيين وتعرّض عدد منهم للإخفاء القسري منذ سنوات، على خلفية قيامهم بواجبهم الإنساني، دون أي سند قانوني.



وأضافت اللجنة، أن ما حدث "انتهاك جسيم وممنهج للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان والأخلاق والقيم، وبما يشكّل استهدافا مباشرا لأقاربنا وللعمل الإغاثي والإنساني في اليمن".



واعتبرت أن استمرار احتجاز العاملين الإنسانيين، وحرمان أسرهم من التواصل معهم، في ظل غياب أي معلومات بشأن أوضاعهم الصحية والنفسية وأماكن احتجازهم، "يمثّل انتهاكا إضافيا لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه".



وحمّلت اللجنة، ميليشيا الحوثي "كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامتهم".



ودعت الأمم المتحدة ورعاة المشاورات الجارية بين وفد الحكومة اليمنية وممثلي الحوثيين في مسقط بشأن ملف الأسرى والمختطفين، إلى "اتخاذ موقف واضح وحازم، وممارسة ضغوط فعلية على وفد الجماعة الحوثية للكشف عن مصير جميع العاملين الإنسانيين المحتجزين قسرا".



كما طالبت بتمكين أسر المحتجزين من زيارتهم والتواصل معهم بشكل منتظم ودون قيود، إلى جانب الشروع العاجل في إجراءات الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، "باعتبار احتجازهم انتهاك لا يجوز إخضاعه لأي مقايضات سياسية".



وأشارت اللجنة، إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، تجاه موظفيهم وشركائهم المحتجزين، "وأي تأخير أو تراخ في معالجة هذا الملف يقوّض مبادئ عملهم في اليمن، ويبعث رسائل خطيرة تهدد سلامة أقاربنا وجميع العاملين في المجال الإنساني حاضرا ومستقبلا". (ارم نيوز)

Advertisement