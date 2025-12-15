تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

دعوات أممية ودبلوماسية لممارسة ضغوط على الحوثيين للإفراج عن المحتجزين

Lebanon 24
15-12-2025 | 14:30
A-
A+

Doc-P-1455648-639014311891245809.jpg
Doc-P-1455648-639014311891245809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالبت أسر موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في سجون ميليشيا الحوثي، الاثنين، بالكشف عن مصير ذويهم.

ودعت هذه الأسر في بيان، رعاة المفاوضات اليمنية الجارية في العاصمة العُمانية مسقط، بالضغط على الحوثيين للإفصاح الفوري والشفاف عن مصير جميع العاملين الإنسانيين وأماكن اعتقالهم وإخفائهم.

وقالت "اللجنة التحضيرية لرابطة أسر العاملين الإنسانيين المعتقلين والمخفيين قسرا"، إن أقاربهم العاملين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية غير الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، احتجزوا من قبل الحوثيين وتعرّض عدد منهم للإخفاء القسري منذ سنوات، على خلفية قيامهم بواجبهم الإنساني، دون أي سند قانوني.

وأضافت اللجنة، أن ما حدث "انتهاك جسيم وممنهج للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان والأخلاق والقيم، وبما يشكّل استهدافا مباشرا لأقاربنا وللعمل الإغاثي والإنساني في اليمن".

واعتبرت أن استمرار احتجاز العاملين الإنسانيين، وحرمان أسرهم من التواصل معهم، في ظل غياب أي معلومات بشأن أوضاعهم الصحية والنفسية وأماكن احتجازهم، "يمثّل انتهاكا إضافيا لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه".

وحمّلت اللجنة، ميليشيا الحوثي "كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامتهم".

ودعت الأمم المتحدة ورعاة المشاورات الجارية بين وفد الحكومة اليمنية وممثلي الحوثيين في مسقط بشأن ملف الأسرى والمختطفين، إلى "اتخاذ موقف واضح وحازم، وممارسة ضغوط فعلية على وفد الجماعة الحوثية للكشف عن مصير جميع العاملين الإنسانيين المحتجزين قسرا".

كما طالبت بتمكين أسر المحتجزين من زيارتهم والتواصل معهم بشكل منتظم ودون قيود، إلى جانب الشروع العاجل في إجراءات الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، "باعتبار احتجازهم انتهاك لا يجوز إخضاعه لأي مقايضات سياسية".

وأشارت اللجنة، إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، تجاه موظفيهم وشركائهم المحتجزين، "وأي تأخير أو تراخ في معالجة هذا الملف يقوّض مبادئ عملهم في اليمن، ويبعث رسائل خطيرة تهدد سلامة أقاربنا وجميع العاملين في المجال الإنساني حاضرا ومستقبلا". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها المحتجزين تعسفيا
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن الحوثيين: 43 من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين سيُحاكمون على خلفية هجوم إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: على الشركاء ممارسة أقصى الضغوط على روسيا لوقف هجماتها
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل: إسرائيل توسع وجودها في فلسطين وسوريا وجنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:32:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

دبلوماسي

ارم نيوز

الكشف عن

اليمنية

الحوثي

العاج

عُمان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:45 | 2025-12-15
Lebanon24
16:56 | 2025-12-15
Lebanon24
16:47 | 2025-12-15
Lebanon24
16:28 | 2025-12-15
Lebanon24
16:20 | 2025-12-15
Lebanon24
16:16 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24