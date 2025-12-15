اتفاق برلين: ضمانات قانونية ووسائل مراقبة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أكد الأوروبيون، في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع ، التوصل إلى توافق مع بشأن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، في إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرارها وتعزيز أمنها في مواجهة أي تهديدات مستقبلية.



وأوضح البيان أن الضمانات المتفق عليها تشمل تعهداً قانونياً ملزماً باتخاذ تدابير تهدف إلى استعادة السلام والأمن في حال وقوع أي هجوم مسلح مستقبلي على ، مشيراً إلى أن هذه التدابير قد تشمل استخدام القوة المسلحة عند الضرورة.



كما اتفق الجانبان والأميركي على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الولايات المتحدة، تهدف إلى توفير إنذار مبكر بشأن أي هجوم محتمل، ورصد الخروقات وتحديدها، إضافة إلى تنسيق الردود المناسبة عليها، بما يسهم في منع التصعيد وضمان الالتزام بالاتفاقات الأمنية. (الحدث)

