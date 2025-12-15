تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مباحثات إماراتية أوروبية لتعزيز التعاون الاستراتيجي والقضايا الإقليمية

Lebanon 24
15-12-2025 | 15:01
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في اتصال هاتفي مختلف جوانب التعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.


وتناول الاتصال إطلاق عملية التفاوض رسميًا بشأن "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية"، مؤكدين على أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الأولوية المشتركة، وكونها تشكل إطار عمل مؤسسي شامل لدعم التعاون بين الجانبين.


كما شدد الشيخ محمد بن زايد وفون دير لاين على حرصهما المشترك على تعزيز العلاقات الإماراتية - الأوروبية، لا سيما في المجالات التنموية، مشيرين إلى أن المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي تمثل خطوة نوعية من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون.


 كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه دعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل توفير المساعدات الكافية والمستدامة لسكان القطاع عبر مختلف الوسائل المتاحة..مؤكدين أهمية الدفع تجاه إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل القائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.


كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأزمة الأوكرانية والجهود المبذولة تجاهها. وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا السياق دعم دولة الإمارات كل ما يسهم في تسوية الأزمات عبر الحوار والحلول السياسية، انطلاقا من نهجها الثابت في العمل من أجل مصلحة الشعوب وتطلعاتها إلى التنمية والازدهار في المنطقة والعالم. (سكاي نيوز) 
الاتحاد الأوروبي

الشرق الأوسط

الإماراتية

الأوكرانية

سكاي نيوز

الإمارات

الأوروبي

قطاع غزة

