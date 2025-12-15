مباحثات إماراتية أوروبية لتعزيز التعاون الاستراتيجي والقضايا الإقليمية

بحث الشيخ زايد آل ، رئيس دولة ، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في اتصال هاتفي مختلف جوانب التعاون بين الإمارات والاتحاد وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.





وتناول الاتصال إطلاق عملية التفاوض رسميًا بشأن "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية"، مؤكدين على أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الأولوية المشتركة، وكونها تشكل إطار عمل مؤسسي شامل لدعم التعاون بين الجانبين.





كما شدد الشيخ محمد بن زايد وفون دير لاين على حرصهما المشترك على تعزيز العلاقات - الأوروبية، لا سيما في المجالات التنموية، مشيرين إلى أن المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي تمثل خطوة نوعية من شأنها فتح جديدة للتعاون.





كما استعرض الجانبان عددا من الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقة والجهود المبذولة تجاه دعم الأوضاع الإنسانية في وسبل توفير المساعدات الكافية والمستدامة لسكان القطاع عبر مختلف الوسائل المتاحة..مؤكدين أهمية الدفع تجاه إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل القائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي.





كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأزمة والجهود المبذولة تجاهها. وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا السياق دعم دولة الإمارات كل ما يسهم في تسوية الأزمات عبر الحوار والحلول السياسية، انطلاقا من نهجها الثابت في العمل من أجل مصلحة الشعوب وتطلعاتها إلى التنمية والازدهار في المنطقة والعالم. (سكاي نيوز)

