Najib Mikati
عربي-دولي

من الصين.. مصر تطلق "قمرا صناعيا"

Lebanon 24
15-12-2025 | 15:36
Doc-P-1455671-639014351006894262.png
Doc-P-1455671-639014351006894262.png photos 0
أعلنت وكالة الفضاء المصرية نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد "SPNEX" ودخوله مداره المخصص وبدء إرسال إشاراته الأولى، في خطوة تؤكد دخول مصر عملياً إلى مجال تكنولوجيا الفضاء. ويُعد "SPNEX" قمراً من فئة "النانو"، وقد جرى تصنيعه محلياً بدءاً من التصميم مروراً بالتجميع والتكامل والاختبار وصولاً إلى التشغيل في المدار.

وبحسب الوكالة، يمثل القمر مختبراً علمياً يدور في الفضاء، وطُوّر ضمن تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو متخصص في قياس خصائص "البلازما" في طبقات "الأيونوسفير"، بما يدعم الدراسات المرتبطة بتأثيرات العواصف الشمسية والمغناطيسية وبناء نماذج أدق لخصائص الأيونوسفير، إضافة إلى دعم أبحاث المناخ.

وأوضحت الوكالة أن القمر صُمم بالكامل داخل مختبراتها، وأن عمليات التجميع والتكامل والاختبار نُفذت داخل مركز "AIT" التابع لها في "المدينة الفضائية المصرية". كما أشارت إلى أن محطة التحكم والاستقبال الأرضية، التي صممت ونفذت بواسطة كوادر الوكالة، استقبلت الإشارات التليمترية للقمر، مؤكدة استقراره في المدار وارتفاع كفاءة تشغيل أنظمته، مع وصول نسبة شحن البطاريات إلى نحو "90%" بعد توجيهه نحو الشمس.

وأُطلق "SPNEX" من قاعدة "رونغ فنج" الفضائية شمال غرب جمهورية الصين الشعبية، فيما شددت الوكالة على أن تصميم وتطوير أنظمة القمر وتنفيذ برمجياته، إلى جانب تصميم وتنفيذ محطة التحكم الأرضية، جرى بالكامل بأيادٍ فنية مصرية. (الخليج)
