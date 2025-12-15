تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قرار روسي ضد تمجيد النازية.. والأمم المتحدة تنقسم
Lebanon 24
15-12-2025
|
15:54
اعتمدت
الجمعية العامة
للأمم المتحدة قرارًا قدمته
روسيا
بشأن مكافحة تمجيد النازية، بعد أن كانت اللجنة الثالثة قد وافقت عليه سابقًا.
وصوّتت 119 دولة لصالح القرار مقابل 51 دولة ضده، بينها
أوكرانيا
والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى، فيما امتنعت 10 دول عن التصويت.
القرار الذي يضم أكثر من 70 بندًا يدين الترويج للنازية ويدعو إلى
القضاء
على التمييز العنصري وكراهية الأجانب، ويوصي باتخاذ تدابير لمنع تحريف تاريخ ونتائج الحرب العالمية الثانية.
وتم إقراره مع تعديل ينتقد روسيا ويتهمها بتبرير عمليتها العسكرية بذريعة "زائفة" للقضاء على النازية الجديدة، وهو ما وصفته نائبة المندوب الروسي ماريا زابولوتسكايا بأنه "استفزازي". (روسيا اليوم)
