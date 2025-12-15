تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ترامب: سنرى ما سيحدث مع حماس و"حزب الله"
Lebanon 24
15-12-2025
|
15:59
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الاثنين إن اتفاقا يهدف إلى إنهاء الحرب الروسية في
أوكرانيا
بات أقرب من أي وقت مضى، وذلك بعد أن أعلن فريقه عن إحراز تقدم عقب محادثات جرت في
برلين
.
وأضاف
ترامب
: "أعتقد أننا أقرب الآن من أي وقت مضى".
وقال:" سنرد بقوة على هجوم تنظيم
الدولة على
قواتنا في
سوريا
، وسنضرب بقوة بعد مقتل ثلاثة أميركيين في سوريا".
تابع:" ما زلت أثق بالرئيس السوري
أحمد الشرع
ولا علاقة له بالهجوم في سوريا".
وأشار إلى أنه نعمل مع
أوروبا
على قضية الضمانات الأمنية حتى لا تعود الحرب مجددا في أوكرانيا.
أضاف:" لدينا سلام حقيقي في
الشرق الأوسط
وسنرى ما سيحدث مع
حماس
وحزب الله".
