قسد: لا تقدم في الحوار مع الحكومة السورية رغم تقديم مقترح للاندماج

أعلنت قوات (قسد) أنه رغم استمرار الحوار مع الحكومة ، لم يتم تحقيق أي تقدم حقيقي حتى الآن على صعيد التفاهمات السياسية والعسكرية بين الطرفين.



وأضافت قسد، في بيان، أنها قدمت مقترحاً شاملاً يحدد خطوات وآليات اندماجها ضمن ومؤسسات الدولة، إلا أن الحكومة في لم تقدم رداً حتى الآن على هذا المقترح.



وأكدت قسد التزامها بمبدأ "الاندماج ضمن إطار "، مشددة على أن أي عملية اندماج يجب أن تتم بطريقة تحافظ على بنيتها التنظيمية ودورها القتالي، بما يضمن استمرار قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية.

(الحدث)