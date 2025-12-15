ترامب يدرس انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن الرئيس الأميركي ، يوم الإثنين، أن إدارته تدرس ما إذا كانت قد انتهكت وقف إطلاق النار في بعد مقتل قيادي في حركة خلال غارة إسرائيلية يوم السبت.





وفي سياق متصل، أكد أن قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة "تعمل بالفعل"، مشيراً إلى أنه سيتم ضم مزيد من الدول إليها.





وأضاف ترامب من : "أعتقد أنها تعمل بشكل أو بآخر. ينضم إليها المزيد من الدول. هناك دول مشاركة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها". (سكاي نيوز)

