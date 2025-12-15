تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يدرس انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
15-12-2025 | 16:28
A-
A+
Doc-P-1455693-639014384794993882.webp
Doc-P-1455693-639014384794993882.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أن إدارته تدرس ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مقتل قيادي في حركة حماس خلال غارة إسرائيلية يوم السبت.


وفي سياق متصل، أكد ترامب أن قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة "تعمل بالفعل"، مشيراً إلى أنه سيتم ضم مزيد من الدول إليها.


وأضاف ترامب من المكتب البيضاوي: "أعتقد أنها تعمل بشكل أو بآخر. ينضم إليها المزيد من الدول. هناك دول مشاركة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها". (سكاي نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل قد تهاجم غزة بسبب "انتهاك" حماس لوقف النار
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري للجزيرة: ثمة إيجابيات بشأن المرحلة الأولى وسلبيات كانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: نعرب عن قلقنا إزاء انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسنرد بقوة على أي انتهاك
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 05:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب البيضاوي

سكاي نيوز

سكاي نيو

قطاع غزة

إسرائيل

دونالد

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:45 | 2025-12-15
Lebanon24
16:56 | 2025-12-15
Lebanon24
16:47 | 2025-12-15
Lebanon24
16:20 | 2025-12-15
Lebanon24
16:16 | 2025-12-15
Lebanon24
16:06 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24