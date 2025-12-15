تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يدرس انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
15-12-2025
|
16:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، يوم الإثنين، أن إدارته تدرس ما إذا كانت
إسرائيل
قد انتهكت وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
بعد مقتل قيادي في حركة
حماس
خلال غارة إسرائيلية يوم السبت.
وفي سياق متصل، أكد
ترامب
أن قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة "تعمل بالفعل"، مشيراً إلى أنه سيتم ضم مزيد من الدول إليها.
وأضاف ترامب من
المكتب البيضاوي
: "أعتقد أنها تعمل بشكل أو بآخر. ينضم إليها المزيد من الدول. هناك دول مشاركة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها". (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل قد تهاجم غزة بسبب "انتهاك" حماس لوقف النار
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل قد تهاجم غزة بسبب "انتهاك" حماس لوقف النار
16/12/2025 05:34:05
16/12/2025 05:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري للجزيرة: ثمة إيجابيات بشأن المرحلة الأولى وسلبيات كانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري للجزيرة: ثمة إيجابيات بشأن المرحلة الأولى وسلبيات كانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة
16/12/2025 05:34:05
16/12/2025 05:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: نعرب عن قلقنا إزاء انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
Lebanon 24
الخارجية الروسية: نعرب عن قلقنا إزاء انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
16/12/2025 05:34:05
16/12/2025 05:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسنرد بقوة على أي انتهاك
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسنرد بقوة على أي انتهاك
16/12/2025 05:34:05
16/12/2025 05:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب البيضاوي
سكاي نيوز
سكاي نيو
قطاع غزة
إسرائيل
دونالد
ترامب
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماكرون: نمضي قدماً نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا
Lebanon 24
ماكرون: نمضي قدماً نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا
18:45 | 2025-12-15
15/12/2025 06:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أثق بالشرع
Lebanon 24
ترامب: أثق بالشرع
16:56 | 2025-12-15
15/12/2025 04:56:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق بريطاني من تعاظم روسيا.. ودعوة لاستعداد وطني للحرب
Lebanon 24
قلق بريطاني من تعاظم روسيا.. ودعوة لاستعداد وطني للحرب
16:47 | 2025-12-15
15/12/2025 04:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قسد: لا تقدم في الحوار مع الحكومة السورية رغم تقديم مقترح للاندماج
Lebanon 24
قسد: لا تقدم في الحوار مع الحكومة السورية رغم تقديم مقترح للاندماج
16:20 | 2025-12-15
15/12/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: روسيا لم تتخلَّ عن سوريا
Lebanon 24
لافروف: روسيا لم تتخلَّ عن سوريا
16:16 | 2025-12-15
15/12/2025 04:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت ستهبط في مطار يريفان.. طائرة للميدل ايست تعود أدراجها لهذا السبب
Lebanon 24
كانت ستهبط في مطار يريفان.. طائرة للميدل ايست تعود أدراجها لهذا السبب
02:15 | 2025-12-15
15/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:45 | 2025-12-15
ماكرون: نمضي قدماً نحو سلام راسخ ودائم في أوكرانيا
16:56 | 2025-12-15
ترامب: أثق بالشرع
16:47 | 2025-12-15
قلق بريطاني من تعاظم روسيا.. ودعوة لاستعداد وطني للحرب
16:20 | 2025-12-15
قسد: لا تقدم في الحوار مع الحكومة السورية رغم تقديم مقترح للاندماج
16:16 | 2025-12-15
لافروف: روسيا لم تتخلَّ عن سوريا
16:06 | 2025-12-15
غزة أمام "كارثة".. بسبب المنخفض الجوي
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 05:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 05:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 05:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24