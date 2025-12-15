تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

قلق بريطاني من تعاظم روسيا.. ودعوة لاستعداد وطني للحرب

Lebanon 24
15-12-2025 | 16:47
أعرب رئيس أركان الدفاع البريطاني المارشال الجوي ريتشارد نايتون، في حديث نقلته سكاي نيوز، عن قلقه من التعزيز السريع للقوات الروسية، مشيرًا إلى أن موسكو أجرت إصلاحات دفاعية واستثمرت بكثافة خلال العقدين الماضيين، وأن عدد قواتها تجاوز 1.1 مليون، مع تخصيص أكثر من 7% من الناتج المحلي لتمويلها ونحو 40% من الإنفاق الحكومي.
 
وقال إن روسيا باتت تمتلك قوات كبيرة أكثر تطورًا تقنيًا ومتمرسة في القتال، معتبرًا أن تطويرها لأنظمة تسليح جديدة "يثير المخاوف".

ورأى نايتون أنه رغم تقديره بأن احتمال "هجوم مباشر كبير أو غزو" للمملكة المتحدة لا يتجاوز 5%، فإن الاستعداد لنزاع محتمل يجب أن يشمل المجتمع بأكمله لا القوات المسلحة وحدها، داعيًا إلى "عمل وطني شامل" لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية والمهارات والمؤسسات اللازمة في زمن الحرب وتقوية مرونة المجتمع وبنيته التحتية، مؤكّدًا أن "لكل فرد دورًا" بما في ذلك القتال عند الضرورة.
 
وفي المقابل، أشار النص إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استعداد روسيا لتأكيد أنها لا تنوي مهاجمة الدول الأوروبية، واعتبر الاتهامات بعكس ذلك "هراء" و"أكاذيب". (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24