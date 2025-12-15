الجيش الأميركي يشنّ ضربات على قوارب في المحيط الهادئ

أعلن الجيش الأميركي، تنفيذ ضربات استهدفت ثلاثة مراكب يُشتبه بتورّطها في تهريب المخدرات في شرق ، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وفقاً لبيان صادر عن القيادة الجنوبية الأميركية (SOUTHCOM).



وأوضحت القيادة أن الضربات نُفّذت بناءً على توجيهات وزير الحرب بيت هيغسيث، حيث قامت قوة المهام المشتركة «السهم الجنوبي» بتنفيذ ضربات ضد مراكب تُدار من قبل منظمات مصنّفة إرهابية، وذلك في المياه الدولية. وأضافت أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن المراكب كانت تسلك مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وكانت منخرطة في هذا النشاط.



وبحسب القيادة الجنوبية، ارتفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 95 شخصاً منذ بدء هذه الحملة، التي أُطلق عليها اسم «عملية السهم الجنوبي»، والتي تقول الأميركي إنها تهدف إلى الحد من الاتجار بالمخدرات.

وكان آخر هجوم مماثل قد نُفّذ في 4 كانون الأول وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على متن قارب يُشتبه في تهريبه للمخدرات.



في السياق، أعلن زعيم الأقلية في شومر عن عقد إحاطة لجميع حول هذه الضربات، بمشاركة ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، مؤكداً ضرورة إخضاع هذه العمليات للرقابة. كما يُتوقّع تقديم إحاطة سرّية مماثلة لأعضاء مجلس النواب.



وتندرج هذه الضربات ضمن حملة ضغط أميركية مستمرة على فنزويلا، شملت تحركات عسكرية وفرض عقوبات جديدة على شركات ومراكب تقول إنها تسهم في نقل الفنزويلي.