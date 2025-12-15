تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الجيش الأميركي يشنّ ضربات على قوارب في المحيط الهادئ
Lebanon 24
15-12-2025
|
23:22
أعلن الجيش الأميركي، تنفيذ ضربات استهدفت ثلاثة مراكب يُشتبه بتورّطها في تهريب المخدرات في شرق
المحيط الهادئ
، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وفقاً لبيان صادر عن القيادة الجنوبية الأميركية (SOUTHCOM).
وأوضحت القيادة أن الضربات نُفّذت بناءً على توجيهات وزير الحرب بيت هيغسيث، حيث قامت قوة المهام المشتركة «السهم الجنوبي» بتنفيذ ضربات ضد مراكب تُدار من قبل منظمات مصنّفة إرهابية، وذلك في المياه الدولية. وأضافت أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن المراكب كانت تسلك مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وكانت منخرطة في هذا النشاط.
وبحسب القيادة الجنوبية، ارتفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 95 شخصاً منذ بدء هذه الحملة، التي أُطلق عليها اسم «عملية السهم الجنوبي»، والتي تقول
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
إنها تهدف إلى الحد من الاتجار بالمخدرات.
وكان آخر هجوم مماثل قد نُفّذ في 4 كانون الأول وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على متن قارب يُشتبه في تهريبه للمخدرات.
في السياق، أعلن زعيم الأقلية في
مجلس الشيوخ
تشاك
شومر عن عقد إحاطة لجميع
أعضاء المجلس
حول هذه الضربات، بمشاركة
وزير الخارجية
ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث، مؤكداً ضرورة إخضاع هذه العمليات للرقابة. كما يُتوقّع تقديم إحاطة سرّية مماثلة لأعضاء مجلس النواب.
وتندرج هذه الضربات ضمن حملة ضغط أميركية مستمرة على فنزويلا، شملت تحركات عسكرية وفرض عقوبات جديدة على شركات ومراكب تقول
واشنطن
إنها تسهم في نقل
النفط
الفنزويلي.
