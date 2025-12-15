مسؤول إسرائيلي عن سلاح "حماس": تجميده لا نزعه

رأى مسؤول إسرائيلي أن فكرة "تجميد سلاح حركة " ستكون "محض خيال"، مشددا على أن لن تقبل بها.



وقال المسؤول في تصريحات لمجلة "فورين بوليسي"، إنه "يجب نزع سلاح حماس، وسيتم ذلك، كما سيتم تجريد غزة من سلاحها وفقا لما هو منصوص عليه في خطة الرئيس الأميركي المكونة من 20 بندا".



وأضاف المسؤول أن "إسرائيل ملتزمة بخطة ، وقد دعمت موقفها منذ بداية وقف إطلاق النار".



وتابع لـ"فورين بوليسي": "ستضمن إسرائيل أمن حدودها، وأن غزة لا تشكل أي تهديد للدولة ".



ورغم الرسائل المتفائلة لإدارة ترامب بشأن اتفاق السلام في غزة، فإن الانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة يواجه عقبات جسيمة.



ويعد نزع سلاح حماس، وهو ركن أساسي في الخطة، التحدي الأكبر الذي يجب التغلب عليه.



