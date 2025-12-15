10 مليارات دولار.. تعويض ضخم طلبه ترامب من BBC

أقام الرئيس الأميركي ، الإثنين، دعوى قضائية على هيئة الإذاعة (بي بي سي)، يطالبها فيها بتعويض لا يقل عن 10 مليارات دولار، وفق وثيقة رسمية من المحكمة، بعد اتهامها بالتشهير عبر توليف مقطع مضلل.

وتطالب الدعوى القضائية التي أقامها في بالحصول على "تعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار" عن كل من تهمتي التشهير وانتهاك قانون بشأن الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.



وكانت " " قدمت اعتذارا، بسبب "توليف" خطاب لترامب أعطى انطباعا في وثائقي بأنه دعا إلى "عمل عنيف"، قبيل اقتحام أنصاره مقر في السادس من يناير 2021.



وبثت " سي" جزءا من الخطاب طلب فيه من أنصاره الخروج في مسيرة إلى مبنى الكونغرس، وآخر قال فيه "قاتلوا بشراسة"، بينما حذفت مقطعا دعا فيه إلى الاحتجاج السلمي.



ويتم تمويل "بي بي سي" من خلال رسوم ترخيص إلزامية على جميع مشاهدي التلفزيون، وهو ما يقول محامون بريطانيون إنه قد يجعل أي تعويض لترامب مصدرا لتوتر سياسي.