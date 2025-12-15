تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
10 مليارات دولار.. تعويض ضخم طلبه ترامب من BBC
Lebanon 24
15-12-2025
|
23:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقام الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الإثنين، دعوى قضائية على هيئة الإذاعة
البريطانية
(بي بي سي)، يطالبها فيها بتعويض لا يقل عن 10 مليارات دولار، وفق وثيقة رسمية من المحكمة، بعد اتهامها بالتشهير عبر توليف مقطع مضلل.
وتطالب الدعوى القضائية التي أقامها
ترامب
في
فلوريدا
بالحصول على "تعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار" عن كل من تهمتي التشهير وانتهاك قانون بشأن الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.
وكانت "
بي بي سي
" قدمت اعتذارا، بسبب "توليف" خطاب لترامب أعطى انطباعا في وثائقي بأنه دعا إلى "عمل عنيف"، قبيل اقتحام أنصاره مقر
الكونغرس
في السادس من يناير 2021.
وبثت "
بي بي
سي" جزءا من الخطاب طلب فيه من أنصاره الخروج في مسيرة إلى مبنى الكونغرس، وآخر قال فيه "قاتلوا بشراسة"، بينما حذفت مقطعا دعا فيه إلى الاحتجاج السلمي.
ويتم تمويل "بي بي سي" من خلال رسوم ترخيص إلزامية على جميع مشاهدي التلفزيون، وهو ما يقول محامون بريطانيون إنه قد يجعل أي تعويض لترامب مصدرا لتوتر سياسي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا ترفع دعوى ضد "يوروكلير" تطالب بتعويض 229 مليار دولار إثر تجميد الأصول
Lebanon 24
روسيا ترفع دعوى ضد "يوروكلير" تطالب بتعويض 229 مليار دولار إثر تجميد الأصول
16/12/2025 10:07:32
16/12/2025 10:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نقدر استثمارات السعودية في أميركا والتي بلغت 600 مليار دولار ونأمل أن تصبح تريليون دولار
Lebanon 24
ترامب: نقدر استثمارات السعودية في أميركا والتي بلغت 600 مليار دولار ونأمل أن تصبح تريليون دولار
16/12/2025 10:07:32
16/12/2025 10:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سأوصي بمكافأة قدرها 10 آلاف دولار لموظفي الرقابة الجوية الذين لم يتركوا العمل
Lebanon 24
ترامب: سأوصي بمكافأة قدرها 10 آلاف دولار لموظفي الرقابة الجوية الذين لم يتركوا العمل
16/12/2025 10:07:32
16/12/2025 10:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن عن 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضرّرين من الحرب التجارية
Lebanon 24
ترامب يعلن عن 12 مليار دولار لدعم المزارعين المتضرّرين من الحرب التجارية
16/12/2025 10:07:32
16/12/2025 10:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
البريطانية
البريطاني
بي بي سي
الكونغرس
فلوريدا
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأونروا تحذر من نزوح قسري جديد في مخيم نور شمس بالضفة الغربية
Lebanon 24
الأونروا تحذر من نزوح قسري جديد في مخيم نور شمس بالضفة الغربية
02:47 | 2025-12-16
16/12/2025 02:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش يؤكد أهمية دعم الدول المستضيفة للاجئين وتعزيز اندماجهم
Lebanon 24
غوتيريش يؤكد أهمية دعم الدول المستضيفة للاجئين وتعزيز اندماجهم
02:41 | 2025-12-16
16/12/2025 02:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أمضيا شهرا في الفلبين.. تفاصيل جديدة تتكشف عن منفذي اعتداء سيدني
Lebanon 24
أمضيا شهرا في الفلبين.. تفاصيل جديدة تتكشف عن منفذي اعتداء سيدني
02:40 | 2025-12-16
16/12/2025 02:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من البيت الابيض.. ترامب يعلن خطوبة نجله الأكبر (فيديو)
Lebanon 24
من البيت الابيض.. ترامب يعلن خطوبة نجله الأكبر (فيديو)
02:30 | 2025-12-16
16/12/2025 02:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "بطولته" في هجوم سيدني.. اليكم ما قاله أحمد الأحمد
Lebanon 24
بعد "بطولته" في هجوم سيدني.. اليكم ما قاله أحمد الأحمد
02:24 | 2025-12-16
16/12/2025 02:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
Lebanon 24
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
14:00 | 2025-12-15
15/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
09:01 | 2025-12-15
15/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى "حزب الله".. القصة في فيديوهات "بشار"!
Lebanon 24
رسالة إلى "حزب الله".. القصة في فيديوهات "بشار"!
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر خلال تصوير حلقة بسبب سلوك نائبة
Lebanon 24
توتر خلال تصوير حلقة بسبب سلوك نائبة
06:20 | 2025-12-15
15/12/2025 06:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:47 | 2025-12-16
الأونروا تحذر من نزوح قسري جديد في مخيم نور شمس بالضفة الغربية
02:41 | 2025-12-16
غوتيريش يؤكد أهمية دعم الدول المستضيفة للاجئين وتعزيز اندماجهم
02:40 | 2025-12-16
أمضيا شهرا في الفلبين.. تفاصيل جديدة تتكشف عن منفذي اعتداء سيدني
02:30 | 2025-12-16
من البيت الابيض.. ترامب يعلن خطوبة نجله الأكبر (فيديو)
02:24 | 2025-12-16
بعد "بطولته" في هجوم سيدني.. اليكم ما قاله أحمد الأحمد
02:19 | 2025-12-16
نفذها الجيش السوداني.. تحقيق يكشف عمليات قتل على أساس عرقي
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 10:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 10:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 10:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24