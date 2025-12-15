تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من بينها خفض مستوى عدد من القيادات القتالية.. خطة مقترحة لتغييرات "واسعة" في الجيش الأميركي

Lebanon 24
15-12-2025 | 23:29
A-
A+
Doc-P-1455745-639014637028027198.jpg
Doc-P-1455745-639014637028027198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ان مسؤولين كبارا في وزارة الدفاع يضعون خطة واسعة لإعادة تنظيم هيكل القيادات العسكرية العليا في الجيش الأميركي تتضمن خفض مستوى عدد من القيادات القتالية الكبرى، وإعادة توزيع الصلاحيات بين كبار العسكريين، وذلك في إطار مسعى البنتاغون لتقليص عدد مناصب "الأربع نجوم" وتسريع آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن مطلعين، تقترح الخطة تقليل نفوذ قيادات جغرافية محورية، هي القيادة المركزية (المعنية بالشرق الأوسط)، والقيادة الأوروبية، وقيادة إفريقيا، عبر وضعها تحت مظلة كيان جديد مقترح يحمل اسم "القيادة الدولية الأميركية".

وفي الوقت ذاته، تتضمن الخطة إعادة ترتيب القيادتين المسؤولتين عن العمليات في نصف الكرة الغربي، عبر دمج القيادة الشمالية والقيادة الجنوبية ضمن قيادة جديدة باسم "قيادة الأميركيتين"، بما ينسجم مع توجه أوسع داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة توجيه الموارد والتركيز الاستراتيجي بعيدا عن الشرق الأوسط وأوروبا لصالح أولوية أكبر للنشاط العسكري في محيط الولايات المتحدة القريب.

وإذا اعتمدت هذه التغييرات، فستخفض وزارة الدفاع عدد القيادات القتالية من 11 إلى 8، مع بقاء قيادات مثل: الهندي-الهادئ، والسيبراني، والعمليات الخاصة، والفضاء، والاستراتيجي، والنقل ضمن الهيكل.

كما برزت داخل البنتاغون أفكار إضافية خلال النقاشات، منها تصورات لقيادات جديدة أو دمج بعض منها، لكن يبدو أن بعضها جرى استبعاده أو تراجعت فرص اعتماده في الوقت الحالي بسبب مخاوف مرتبطة بالخبرة الإقليمية وتعقيد انتقال المسؤوليات بين القادة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نحتاج إلى تجنيد 12 ألف جندي جديد من بينهم 7 آلاف في وحدات قتالية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تايوان: سنحقق مستوى عالٍ من الاستعداد القتالي بحلول عام 2027
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام مجلس الأمن القومي الأوكراني: العمل مستمر على المستوى الفني لدراسة المقترحات الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان للتعامل مع حالة حرب
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 10:07:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

وزارة الدفاع

الأوروبي

الشمالي

واشنطن

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:47 | 2025-12-16
Lebanon24
02:41 | 2025-12-16
Lebanon24
02:40 | 2025-12-16
Lebanon24
02:30 | 2025-12-16
Lebanon24
02:24 | 2025-12-16
Lebanon24
02:19 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24