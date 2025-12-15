في المكسيك.. قتلى في سقوط طائرة فوق ملعب كرة قدم

تحطمت طائرة صغيرة وسط أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، حسب منسق الحماية المدنية في ولاية المكسيك أدريان .

ووقع الحادث في منطقة أتينكو الصناعية، على بعد نحو 5 كيلومترات من مطار تولوكا، وحوالي 50 كيلومترا غربي العاصمة مكسيكو سيتي.

وكانت الطائرة أقلعت من على ساحل المكسيك المطل على .



وأوضح هيرنانديز أن الطائرة الخاصة كان مسجلا على متنها 8 ركاب وطاقم مكون من شخصين، إلا أنه بعد ساعات من الحادث تم العثور على 7 جثث فقط.



وأشار إلى أن الطائرة حاولت على ما يبدو الهبوط على ملعب كرة قدم، لكنها اصطدمت بسقف معدني لمبنى تجاري قريب، مما أدى إلى نشوب حريق كبير.