Najib Mikati
عربي-دولي

في المكسيك.. قتلى في سقوط طائرة فوق ملعب كرة قدم

Lebanon 24
15-12-2025 | 23:33
تحطمت طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، حسب منسق الحماية المدنية في ولاية المكسيك أدريان هيرنانديز.
ووقع الحادث في منطقة سان ماتيو أتينكو الصناعية، على بعد نحو 5 كيلومترات من مطار تولوكا، وحوالي 50 كيلومترا غربي العاصمة مكسيكو سيتي.
وكانت الطائرة أقلعت من أكابولكو على ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ.

وأوضح هيرنانديز أن الطائرة الخاصة كان مسجلا على متنها 8 ركاب وطاقم مكون من شخصين، إلا أنه بعد ساعات من الحادث تم العثور على 7 جثث فقط.

وأشار إلى أن الطائرة حاولت على ما يبدو الهبوط على ملعب كرة قدم، لكنها اصطدمت بسقف معدني لمبنى تجاري قريب، مما أدى إلى نشوب حريق كبير.
صدمته إمرأة... لاعب كرة قدم سابق خسر قدمه!
بالفيديو: الشرع يلعب كرة السلة مع اثنين من كبار قادة الجيش الأميركي
بالصورة... إستشهاد 4 لاعبي كرة قدم في غزة
رئيسة المكسيك: شعب المكسيك سيعرف كيف يردّ على أيّ تهديد عسكري أو برّي محتمل
المحيط الهادئ

هيرنانديز

سان ماتيو

ريان هيرن

أكابولكو

المكسيك

دريان

كابول

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24