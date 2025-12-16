زيلينسكي: سنطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا جهود السلام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على روسيا، إضافة إلى تزويد كييف بأسلحة إضافية، بما في ذلك أسلحة بعيدة المدى، في حال رفضت موسكو الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.
وأضاف زيلينسكي، أن أوكرانيا تؤيد فكرة وقف إطلاق النار، ولا سيما فيما يتعلق بالهجمات على منشآت الطاقة، وذلك خلال فترة عيد الميلاد، في خطوة تهدف إلى تخفيف التصعيد وحماية البنية التحتية الحيوية.
وأكد الرئيس الأوكراني تمسك بلاده بالحلول الدبلوماسية، مشددًا في الوقت ذاته على أن كييف ستلجأ إلى تعزيز الضغط الدولي إذا استمرت روسيا في رفض المبادرات السلمية.