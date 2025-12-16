تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

"لا توجد قنبلة تفعل ما يفعله".. ترامب يُصنف هذا المسكن الذي يستخدم طبيا بـ"سلاح دمار شامل"!

Lebanon 24
16-12-2025 | 00:22
ضمن جهود إدارته لمواجهة أزمة المخدرات المستمرة في الولايات المتحدة، اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، قرارا بتصنيف الأفيون الصناعي "الفنتانيل" رسمياً كـ"سلاح دمار شامل".  

وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في واشنطن: "نحن نصنف رسمياً الفنتانيل كسلاح دمار شامل، وهذا ما هو عليه بالفعل. لا توجد قنبلة تفعل ما يفعله هذا".

وأضاف أن مئات الآلاف من الأشخاص يموتون سنوياً نتيجة تعاطي الفنتانيل.

والفنتانيل هو مسكن قوي يستخدم طبياً لعلاج الألم الشديد وأثناء التخدير، لكنه شديد الإدمان. وأوضح ترامب أن المادة نفسها ليست سيئة بطبيعتها، لكن يمكن أن يساء استخدامها عند خلطها مع مواد أخرى.

وأدت هذه المادة إلى تفاقم أزمة المخدرات في الولايات المتحدة، إذ يعد الفنتانيل أقوى بنحو 50 مرة من الهيروين، وما زالت الجرعات الزائدة منه السبب الرئيس للوفاة بين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، وفق بيانات الحكومة. وتقول السلطات إن بضعة ميليغرامات فقط يمكن أن تكون قاتلة.
