عربي-دولي
بعد مقتل قيادي في حركة حماس.. ترامب: نحقق في احتمال خرق إسرائيل وقف النار في غزة
Lebanon 24
16-12-2025
|
00:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن إدارته تبحث في ما إذا كانت
إسرائيل
قد انتهكت وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
، وذلك بعد مقتل قيادي في حركة
حماس
جراء ضربة إسرائيلية يوم السبت.
وأضاف
ترامب
في تصريحات من
المكتب البيضاوي
، يوم الاثنين، أن قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة تعمل بالفعل، مشيراً إلى أنه سيتم ضم المزيد من الدول إليها. وقال: "أعتقد أنها تعمل بشكل أو بآخر. ينضم إليها المزيد من الدول. هناك دول مشاركة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها".
ترامب: سننظر في ما إذا كان مقتل قيادي من حماس يمثل خرقا لوقف إطلاق النار
Lebanon 24
ترامب: سننظر في ما إذا كان مقتل قيادي من حماس يمثل خرقا لوقف إطلاق النار
16/12/2025 14:29:56
16/12/2025 14:29:56
16/12/2025 14:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: حماس لا تتوقف عن خرق وقف إطلاق النار في غزة ونحن نعمل وفقا لذلك
Lebanon 24
نتنياهو: حماس لا تتوقف عن خرق وقف إطلاق النار في غزة ونحن نعمل وفقا لذلك
16/12/2025 14:29:56
16/12/2025 14:29:56
16/12/2025 14:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": إلغاء لقاء ويتكوف والقيادي في حركة حماس خليل الحية بعد ضغوط وانتقادات
Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": إلغاء لقاء ويتكوف والقيادي في حركة حماس خليل الحية بعد ضغوط وانتقادات
16/12/2025 14:29:56
16/12/2025 14:29:56
16/12/2025 14:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: جريمة الاحتلال بملاحقة وتصفية واعتقال المجاهدين المحاصرين بأنفاق رفح خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
حماس: جريمة الاحتلال بملاحقة وتصفية واعتقال المجاهدين المحاصرين بأنفاق رفح خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار
16/12/2025 14:29:56
16/12/2025 14:29:56
16/12/2025 14:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
