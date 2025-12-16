أوباما: على الديمقراطيين تجاوز الخلافات والتركيز على انتخابات 2026

دعا الرئيس الأميركي الأسبق أعضاء في مجلس النواب إلى عدم الانشغال بالخلافات الأيديولوجية الداخلية، والتركيز أولاً السيطرة على المجلس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، معتبراً أن معالجة تلك الخلافات يمكن أن تتم لاحقاً.



وجاءت تصريحات خلال فعالية أُقيمت في مدينة لوس أنجلوس ونظمتها لجنة الحملة للكونغرس لدعم مرشحي الحزب، بحضور زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، ورئيسة المجلس السابقة نانسي بيلوسي، وعدد من النواب والداعمين.

وبحسب مقتطفات من كلمته نقلتها شبكة ABC News، شدد أوباما على أن الانقسامات بين الجناحين التقدمي والمعتدل داخل الحزب "ليست كبيرة كما تبدو"، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تسهم أحياناً في تضخيمها. وأضاف أن ، بمختلف توجهاتهم، يتفقون على قضايا أساسية، مثل ضمان الأجور المعيشية، وتوفير الرعاية الصحية، ومكافحة التمييز.



وأشار أوباما إلى أن الحزب شهد خلال عام 2025 مكاسب انتخابية أعادت تنشيط قاعدته وأظهرت مساراً واضحاً للتركيز على ملفات تمس حياة الناخبين، وفي مقدمتها تكاليف المعيشة والرعاية الصحية. وقال إن إيصال رسالة واضحة حول هذه "يلقى صدى لدى الناس"، داعياً الحزب إلى الثقة بهذا النهج.