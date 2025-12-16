تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أوباما: على الديمقراطيين تجاوز الخلافات والتركيز على انتخابات 2026

Lebanon 24
16-12-2025 | 01:26
A-
A+
Doc-P-1455785-639014704694346004.webp
Doc-P-1455785-639014704694346004.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب إلى عدم الانشغال بالخلافات الأيديولوجية الداخلية، والتركيز أولاً على استعادة السيطرة على المجلس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، معتبراً أن معالجة تلك الخلافات يمكن أن تتم لاحقاً.

وجاءت تصريحات أوباما خلال فعالية أُقيمت في مدينة لوس أنجلوس ونظمتها لجنة الحملة الانتخابية للكونغرس الديمقراطي لدعم مرشحي الحزب، بحضور زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، ورئيسة المجلس السابقة نانسي بيلوسي، وعدد من النواب والداعمين.
وبحسب مقتطفات من كلمته نقلتها شبكة ABC News، شدد أوباما على أن الانقسامات بين الجناحين التقدمي والمعتدل داخل الحزب "ليست كبيرة كما تبدو"، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تسهم أحياناً في تضخيمها. وأضاف أن الديمقراطيين، بمختلف توجهاتهم، يتفقون على قضايا أساسية، مثل ضمان الأجور المعيشية، وتوفير الرعاية الصحية، ومكافحة التمييز.

وأشار أوباما إلى أن الحزب شهد خلال عام 2025 مكاسب انتخابية أعادت تنشيط قاعدته وأظهرت مساراً واضحاً للتركيز على ملفات تمس حياة الناخبين، وفي مقدمتها تكاليف المعيشة والرعاية الصحية. وقال إن إيصال رسالة واضحة حول هذه القضايا "يلقى صدى لدى الناس"، داعياً الحزب إلى الثقة بهذا النهج.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تكون إسرائيل اللاعب الأبرز في انتخابات 2026 ؟
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يعلن ترشحه مجددًا لرئاسة الوزراء في انتخابات 2026
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: الطريق لتحقيق السلام في لبنان يمر بنزع السلاح من القلوب وتجاوز الخلافات العرقية والسياسية حتى ينتصر السلم والعدل
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الأمم المتحدة في مؤتمر المناخ: العالم على المحك وندعو كافة الوفود لإبداء مرونة لتجاوز الخلافات
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب الديمقراطي

باراك أوباما

على استعادة

الديمقراطي

الانتخابية

ديمقراطي

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:26 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:04 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2025-12-16
Lebanon24
07:26 | 2025-12-16
Lebanon24
07:10 | 2025-12-16
Lebanon24
07:05 | 2025-12-16
Lebanon24
07:04 | 2025-12-16
Lebanon24
07:00 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24