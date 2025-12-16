عمليات قتل على أساس عرقي في السودان.. هذا ما كشفه تحقيق لشبكة "سي إن إن" الأميركية

أكد تحقيق لشبكة " إن" ومركز "Lighthouse Reports" وجود أدلة على استهداف الجيش السوداني الممنهج للمدنيين في على أساس عرقي.



وأشارت شبكة "سي إن إن" الأميركية إلى ان الحرب في خلفت "خسائر بشرية فادحة"، حيث يعتقد أن أكثر من 150 ألف مدني قد لقوا حتفهم، إلى جانب نزوح ما يقارب 12 مليون شخص قسرا، فيما تعاني مناطق عديدة من المجاعة.



وأضافت أن تحقيقها، المنشور الثلاثاء، يكشف عن "الفظائع ذات الدوافع العرقية التي يرتكبها الجيش السوداني وحلفاؤه"، مشيرة إلى أن هناك أيضا "فظائع ترتكبها ، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة".



وفيما يخص الجيش السوداني، أوضح المصدر: "أجرى فريق تحقيق مشترك، بالتعاون بين شبكة CNN ومؤسسة Lighthouse Reports الإخبارية الاستقصائية، دراسة معمقة استمرت عدة أشهر لعمليات القوات المسلحة السودانية، وتتبع ما جرى خلال استعادة قواتها لمدينة الاستراتيجية والمناطق المحيطة بها في ولاية مطلع العام الجاري".



وأبرزت أنه من "من خلال مراجعة مئات مقاطع الفيديو، وتحليل صور الأقمار الاصطناعية، وتتبع المبلغين عن المخالفات، ومقابلة الناجين على أرض الواقع في السودان، كشفنا أدلة على أن العملية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية والجماعات شبه العسكرية التابعة لها اتسمت بالعنف العرقي، والقتل الجماعي للمدنيين، وإلقاء الجثث في القنوات والمقابر الجماعية".













