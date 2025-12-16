تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

تقرير أميركي: الجيش السوري الجديد يشكل تهديداً مستقبلياً

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
16-12-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1455907-639014823947445668.webp
Doc-P-1455907-639014823947445668.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 

ذكر موقع "Middle East Forum" الأميركي أنه "بعد فترة وجيزة من انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، ألغت الحكومة السورية المؤقتة بقيادة هيئة تحرير الشام الخدمة العسكرية الإلزامية، منهية بذلك ممارسة كانت سارية منذ أن نالت سوريا استقلالها عن فرنسا عام 1946. وكان الدافع وراء هذا القرار هو أن السوريين لم يعودوا يثقون بالنظام العسكري، الذي استخدمه النظام السابق كأداة لارتكاب الفظائع طوال الحرب الأهلية التي استمرت أربعة عشر عامًا، كما كان ذلك وسيلة لتحفيز عودة الرجال الذين فروا هربًا من التجنيد الإجباري".

 

وبحسب الموقع، "بعد مرور عام على اتخاذ ذلك القرار، قد يكون النظام الذي حلّ محل النظام السابق أكثر إثارة للقلق في السنوات المقبلة. فخلال الاستعراضات العسكرية التي أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط الأسد في 8 كانون الأول، أظهر جنود الجيش السوري الجديد نقيضاً تاماً لما يُفترض أن يكون عليه الجيش المحترف. ففي أحد الاستعراضات، رددت القوات شعارات مؤيدة لغزة، وفي استعراض آخر، وجهت تهديدات صريحة ضد اليهود. وفي تجمع منفصل، هدد قائد عسكري باستخدام السيف ضد القوات الكردية في الشمال الشرقي، بينما أعرب مسلح آخر معروف، يرأس الآن فرقة عسكرية، عن استعداده لمهاجمة المناطق الكردية".

 

وتابع الموقع، "قد لا يكفي عام واحد لبناء جيش محترف، ففي نهاية المطاف، صُممت المؤسسات العسكرية للأسد، التي تفككت بعد سقوطه، لحماية سلالة الأسد، معتمدةً على الولاء لا على العقيدة الوطنية، لكن السلطات الإسلامية الجديدة في البلاد لا تختلف عنها. ومنذ توليها السلطة، تورطت الفصائل الإسلامية والجهادية المارقة التي شاركت في الهجوم لإسقاط الأسد، والتي تشكل الآن جوهر الجيش الجديد، في مجازر ضد العلويين والدروز، وتواصل ارتكاب انتهاكات في كل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وتمت ترقية عناصر الميليشيات الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات لارتكابهم جرائم ضد المدنيين إلى مناصب عليا في الجيش الجديد. وبإفلات تام من العقاب، يواصلون إدارة وحداتهم بعقلية تشبه عقلية الميليشيات".

 

ورأى الموقع أن "إلغاء التجنيد الإجباري يعني أن حكومة الرئيس المؤقت أحمد الشرع باتت هي من يقرر من يحق له الالتحاق بالجيش. وقد أطلقت السلطات حملة إعلانية لتشجيع الشباب على التسجيل في الجيش، لكن من غير الواضح عدد الملتحقين، إذ لا تنشر وزارة الدفاع مثل هذه البيانات، وفي شباط، ادعى الشرع أن "آلافًا" ينضمون إلى جيشه. وإذا كان للعنف الأخير والحوادث الأخرى دلالة، فهي أن الجيش لا يفتقر إلى الانضباط فحسب، بل يخضع أيضاً لتلقين أيديولوجي يُثير استياء من لا يتفقون مع أسلوب حكم الشرع. ولا يزال احتمال بناء جيش محايد ومهني في سوريا بعيد المنال، في ظل استمرار الشرع في ترسيخ قبضته على قطاعات رئيسية من الحكومة ومؤسسات الدولة".

 

وبحسب الموقع، "منذ توليه السلطة، أبد الشرع عزماً راسخاً على إقامة نظام دولة موالٍ له ولجماعته الإسلامية. فإلى جانب الرئاسة وقيادة القوات المسلحة، نصب نفسه رئيساً للجمهورية ورئيساً لمجلس الأمن القومي، ومنح نفسه أيضاً صلاحية تعيين ثلث أعضاء البرلمان السوري المؤقت مباشرةً، بينما تم انتخاب الباقي عبر لجان اختارتها المفوضية العليا للانتخابات التابعة له. وبسبب هوسه الواضح بالسلطة، يسعى الشرع إلى بناء جيش يعمل كأداة لفرض سلطته وتخويف خصومه بدلاً من قوة وطنية مكرسة لحماية البلاد وشعبها. لا يُشكّل الجيش السوري، بصيغته وطبيعته الحالية، تهديداً للأمن الداخلي والتماسك الاجتماعي فحسب، بل يُهدد أيضاً الاستقرار الإقليمي. فعلى الصعيد الداخلي، فإن حقيقة سيطرة الفصائل الإسلامية المتطرفة على البلاد تقوض أي فرصة للحوار والمصالحة. وعلى الصعيد الإقليمي، يُنذر خطابها العدائي بتأجيج التوترات مع الدول المجاورة. قد يُنظر إلى هذا الخطاب حاليًا على أنه مجرد كلام، لكن مع ازدياد الدعم الذي يحظى به الجيش وتوطيد سلطته، قد يتحول إلى أفعال ذات عواقب وخيمة".

 

وختم الموقع، "في ظل الظروف الراهنة، سيكون من الصعب على القيادة المركزية الأميركية بناء شراكة طويلة الأمد مع الجيش السوري، لا سيما بعد انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ورغم أن هذه الشراكة محدودة النطاق حاليًا، إلا أنها لا تزال مقيدة بعدم احترافية الجيش السوري، وتشرذمه الداخلي، وتوجهه الأيديولوجي". 

 

Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي: إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ لا يشكّل تهديداً لموظفينا أو لحلفائنا
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي ويستوجب موقفاً دولياً حازماً
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: سنواصل استخدام كل الأدوات حتى لا يشكل حزب الله تهديدا للشعب اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قوات سوريا الديمقراطية: لا نشكل تهديدًا لأحد وإدارتنا تحت مظلة الدولة السورية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:32:30 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الجيش السوري

وزارة الدفاع

مجلس الأمن

بشار الأسد

السورية

جمهورية

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:26 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:04 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2025-12-16
Lebanon24
07:26 | 2025-12-16
Lebanon24
07:10 | 2025-12-16
Lebanon24
07:05 | 2025-12-16
Lebanon24
07:04 | 2025-12-16
Lebanon24
07:00 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24