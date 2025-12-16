"خارجة عن السيطرة".. تركيا تسقط مسيّرة فوق البحر الأسود

اعلنت أنها أسقطت طائرة مسيرة كانت خارجة عن السيطرة قرب المجال الجوي للبلاد فوق البحر الأسود.

ويأتي الحادث في أعقاب تحذير ، الأسبوع الماضي، من تصعيد في البحر الأسود بعد الهجمات الروسية على الموانئ التي ألحقت أضراراً بثلاث سفن شحن مملوكة لتركيا.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم وضع الطائرات التركية وطائرات إف-16 التابعة لحلف شمال في حالة تأهب لضمان أمن المجال الجوي بعد اكتشاف المسيرة.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تحديد أن الطائرة المسيرة كانت خارجة عن السيطرة، وتم إسقاطها في منطقة آمنة، لكنها لم توضح نوع الطائرة أو مصدرها.

وجاءت الهجمات على الموانئ الأوكرانية بعد أيام من تهديد "بعزل عن البحر" في أعقاب هجمات التي ألحقت أضراراً بثلاث ناقلات من "أسطول الظل" كانت متجهة إلى .