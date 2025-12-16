تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
هجوم بسكين في مدرسة قرب موسكو.. قتيل وجريح
Lebanon 24
16-12-2025
|
05:12
photos
0
قالت
لجنة التحقيق الروسية
، الثلاثاء، إن مراهقاً مسلحاً بسكين نفّذ هجوماً داخل مدرسة في منطقة
موسكو
، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة حارس أمن. وذكرت اللجنة أن الواقعة حصلت في مستوطنة "غوركي-2" ضمن مقاطعة "أودينتسوفو" في منطقة موسكو، مشيرة إلى أن "الطفل توفي نتيجة طعنة سكين".
من جهتها، أكدت مفوضة شؤون الأطفال في منطقة موسكو "
كسينيا
ميشونوفا" وفاة طالب في الصف الرابع داخل المدرسة، وكتبت عبر "تيليغرام" أنها تنعى الطفل وتفيد بأن "عدداً من الأشخاص" أُصيبوا في الحادث.
وأعلنت جهة التحقيق فتح قضية جنائية على خلفية الواقعة.
