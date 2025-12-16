هجوم بسكين في مدرسة قرب موسكو.. قتيل وجريح

قالت ، الثلاثاء، إن مراهقاً مسلحاً بسكين نفّذ هجوماً داخل مدرسة في منطقة ، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة حارس أمن. وذكرت اللجنة أن الواقعة حصلت في مستوطنة "غوركي-2" ضمن مقاطعة "أودينتسوفو" في منطقة موسكو، مشيرة إلى أن "الطفل توفي نتيجة طعنة سكين".



من جهتها، أكدت مفوضة شؤون الأطفال في منطقة موسكو " ميشونوفا" وفاة طالب في الصف الرابع داخل المدرسة، وكتبت عبر "تيليغرام" أنها تنعى الطفل وتفيد بأن "عدداً من الأشخاص" أُصيبوا في الحادث.

وأعلنت جهة التحقيق فتح قضية جنائية على خلفية الواقعة.