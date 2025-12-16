خوفاً من ضربات أميركيّة وإسرائيليّة... تحذير غربيّ يتعلّق بصواريخ إيران

حذّر دبلوماسيّ غربيّ في عبر صحيفة "فاينانشال تايمز"، من نقل مواقع الصواريخ إلى أقصى شرقي تفادياً لضربات إسرائيلية وأميركية مستقبلاً.

وقال دبلوماسيّون غربيّون، إنّ "هناك قلقاً غربيّاً من إحتمال طلب إيران دعماً عسكريّاً من أو أو باكستان لإعادة بناء قدراتها بعد الحرب".

وأفاد متحدث باسم باسم الحرس الثوريّ الإيرانيّ لـ"فاينانشال تايمز"، إنّ " لم تُدمّر سوى أقل من 3 بالمئة من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية".