تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مسؤول يكشف: أميركا ستهاجم روسيا في هذه الحال

Lebanon 24
16-12-2025 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1455935-639014847075913959.png
Doc-P-1455935-639014847075913959.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن الولايات المتحدة سترد عسكرياً في حال وقوع هجوم روسي آخر على أوكرانيا.
 
وحسب موقع "novinite"، جاءت تصريحات توسك عقب قمة برلين للسلام في أوكرانيا، حيث أشار إلى أن المفاوضين الأميركيين، بمن فيهم ستيف ويتكوف، كانوا، ولأول مرة، واضحين لا لبس فيه بشأن استعداد واشنطن لتقديم دعم عسكري مباشر في حال انتهاك القوات الروسية لوقف إطلاق النار.

أشار توسك إلى أن هذا الالتزام الواضح يؤكد على جبهة موحدة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأوكرانيا. وقال: "ربما للمرة الأولى، بات جلياً أن الأميركيين والأوروبيين وأوكرانيا جميعهم في صف واحد". وأضاف أن على الغرب أن يتحرك بتناغم لإجبار موسكو على الدخول في مفاوضات جادة أو الموافقة على وقف إطلاق النار، محذراً من أن التصرفات المتفرقة لن تسمح إلا لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين باستغلال الخلافات بين الحلفاء.

تأتي هذه التصريحات عقب لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع القادة الأوروبيين في برلين في 15 كانون الأول. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، ناقشت وفود أوكرانية وأميركية خطة سلام مقترحة. وخلال تلك المحادثات، أفادت التقارير أن المفاوضين الأميركيين، بمن فيهم ويتكوف وجاريد كوشنر، ضغطوا على كييف للنظر في التنازل عن أجزاء من دونباس لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية. إلا أن زيلينسكي أكد مجدداً موقف أوكرانيا الثابت، مشدداً على أن البلاد لن تعترف بدونباس كجزء من روسيا ، لا بحكم الواقع ولا بحكم القانون.

وأكد توسك أن التضامن مع الولايات المتحدة وأوكرانيا هو السبيل الوحيد الفعال لإيصال رسالة إلى روسيا مفادها أن محاولات تقسيم الغرب ستفشل. ووصف رئيس الوزراء البولندي هذا النهج بأنه ضروري لفرض مفاوضات جادة لإنهاء الحرب أو التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس يُهدّد بيروت: سنضرب في هذه الحال
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أميركا سترد إذا هوجمت القوات الأميركية مجددا
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي للقناة 13: حماس تعاظمت اقتصاديا وإداريا بغزة ونرفض "الحلول الوسط"
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:32:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

الأميركيين

الأوروبيين

الأوكرانية

أوكرانيا

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:26 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:04 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2025-12-16
Lebanon24
07:26 | 2025-12-16
Lebanon24
07:10 | 2025-12-16
Lebanon24
07:05 | 2025-12-16
Lebanon24
07:04 | 2025-12-16
Lebanon24
07:00 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24