مسؤول يكشف: أميركا ستهاجم روسيا في هذه الحال

أكد رئيس الوزراء البولندي توسك أن سترد عسكرياً في حال وقوع هجوم روسي آخر على .

وحسب موقع "novinite"، جاءت تصريحات توسك عقب قمة برلين للسلام في أوكرانيا، حيث أشار إلى أن المفاوضين ، بمن فيهم ستيف ويتكوف، كانوا، ولأول مرة، واضحين لا لبس فيه بشأن استعداد لتقديم دعم عسكري مباشر في حال انتهاك القوات الروسية لوقف إطلاق النار.



أشار توسك إلى أن هذا الالتزام الواضح يؤكد على جبهة موحدة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأوكرانيا. وقال: "ربما للمرة الأولى، بات جلياً أن الأميركيين والأوروبيين وأوكرانيا جميعهم في صف واحد". وأضاف أن على الغرب أن يتحرك بتناغم لإجبار على الدخول في مفاوضات جادة أو الموافقة على وقف إطلاق النار، محذراً من أن التصرفات المتفرقة لن تسمح إلا لروسيا والرئيس باستغلال الخلافات بين الحلفاء.



تأتي هذه التصريحات عقب لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع القادة في برلين في 15 كانون الأول. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، ناقشت وفود أوكرانية وأميركية خطة سلام مقترحة. وخلال تلك المحادثات، أفادت التقارير أن المفاوضين الأميركيين، بمن فيهم ويتكوف وجاريد كوشنر، ضغطوا على كييف للنظر في التنازل عن أجزاء من دونباس لا تزال تحت السيطرة . إلا أن زيلينسكي أكد مجدداً موقف أوكرانيا الثابت، مشدداً على أن البلاد لن تعترف بدونباس كجزء من ، لا بحكم الواقع ولا بحكم القانون.



وأكد توسك أن التضامن مع الولايات المتحدة وأوكرانيا هو السبيل الوحيد الفعال لإيصال رسالة إلى روسيا مفادها أن محاولات تقسيم الغرب ستفشل. ووصف رئيس الوزراء البولندي هذا النهج بأنه ضروري لفرض مفاوضات جادة لإنهاء الحرب أو التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر.



