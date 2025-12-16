اعتذرت بريجيت ، زوجة ماكرون، عن عبارات وصفت بأنها مهينة بحق ناشطات نسويات، لكنها شددت على أنها قالتها بعيداً عن الكاميرات، معتبرة أنها يجب أن تكون قادرة على رأيها في إطار خاص.



وفي مقابلة مع الإلكترونية "بروت"، أوضحت ماكرون أن الكلام قيل على انفراد خلال حضورها عرضاً للممثل الكوميدي "آري أبيتان"، الذي سبق أن اتُّهم بالاغتصاب قبل إسقاط القضية لاحقاً، مؤكدة أنها لم تكن لتستخدم هذه الكلمات في العلن. وقالت "أعتذر إن كنت قد آذيت ضحايا الاعتداء الجنسي من النساء"، مضيفة "أنا زوجة الرئيس، ولكني أيضاً شخصيتي، وفي سياق خاص، قد أتصرف بطريقة غير لائقة... للناس الحق في التعبير عن آرائهم بحرية".



وكان مقطع فيديو نُشر ثم حُذف لاحقاً، وتداولته وكالة الأنباء العامة "ببليك"، قد أظهر بريجيت ماكرون وهي تتحدث إلى "أبيتان" قبل بدء عرضه، بعدما قال إنه "خائف" في إشارة إلى احتمال مقاطعة . وفي الفيديو، نُسب إليها قول "إذا كانت هناك نساء غبيات، فسوف نتخلص منهن".



وبحسب ما أظهره مقطع فيديو نشرته صحيفة "لو ميديا"، حاولت مجموعة صغيرة من النشطاء، يرتدون أقنعة من الورق المقوى عليها وجه "أبيتان"، مقاطعة عرض في وهم يهتفون "أبيتان مغتصب"، قبل أن يتدخل الأمن لإبعادهم. (بوليتيكو)

