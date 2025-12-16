تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد وصفها الناشطات النسويات بـ"العاهرات الغبيات".. هكذا ردّت بريجيت ماكرون

Lebanon 24
16-12-2025 | 05:36
اعتذرت بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن عبارات وصفت بأنها مهينة بحق ناشطات نسويات، لكنها شددت على أنها قالتها بعيداً عن الكاميرات، معتبرة أنها يجب أن تكون قادرة على التعبير عن رأيها في إطار خاص.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإلكترونية "بروت"، أوضحت ماكرون أن الكلام قيل على انفراد خلال حضورها عرضاً للممثل الكوميدي "آري أبيتان"، الذي سبق أن اتُّهم بالاغتصاب قبل إسقاط القضية لاحقاً، مؤكدة أنها لم تكن لتستخدم هذه الكلمات في العلن. وقالت "أعتذر إن كنت قد آذيت ضحايا الاعتداء الجنسي من النساء"، مضيفة "أنا زوجة الرئيس، ولكني أيضاً شخصيتي، وفي سياق خاص، قد أتصرف بطريقة غير لائقة... للناس الحق في التعبير عن آرائهم بحرية".

وكان مقطع فيديو نُشر ثم حُذف لاحقاً، وتداولته وكالة الأنباء العامة "ببليك"، قد أظهر بريجيت ماكرون وهي تتحدث إلى "أبيتان" قبل بدء عرضه، بعدما قال إنه "خائف" في إشارة إلى احتمال مقاطعة العرض. وفي الفيديو، نُسب إليها قول "إذا كانت هناك نساء غبيات، فسوف نتخلص منهن".

وبحسب ما أظهره مقطع فيديو نشرته صحيفة "لو ميديا"، حاولت مجموعة صغيرة من النشطاء، يرتدون أقنعة من الورق المقوى عليها وجه "أبيتان"، مقاطعة عرض في باريس وهم يهتفون "أبيتان مغتصب"، قبل أن يتدخل الأمن لإبعادهم. (بوليتيكو)
