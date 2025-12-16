إيران تُوقف جاسوساً يحمل جنسية مزدوجة... من قام بتجنيده؟

أفاد المتحدث باسم أصغر جهانغير، أنه جرى القبض على جاسوس يحمل جنسية مزدوجة إيرانية سويدية، وبحوزته أجهزة إلكترونية في كرج غرب .



وأضاف جهانغير أنه "بحسب التقارير اعترافات المتّهم، فقد جند من قبل أجهزة تجسس إسرائيلية منذ عامين، وتمكن من السفر إلى ست عواصم أوروبية برفقة عملاء إسرائيليين وتلقى تدريبات تجسسية".



وأضاف أنّ "الجاسوس قام بعدة رحلات إلى ، ودخل قبل شهر من حرب الأيام الاثني عشر الأخيرة، واستقر في "فيلا" قرب كرج".

وأفاد بأنه "أثناء الحرب كشفت عناصر الأمن أجهزة تجسس إلكترونية كانت بحوزته، واعترف المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل". (روسيا اليوم)