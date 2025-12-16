إنفجار عنيف يهزّ البوكمال في سوريا... ماذا كشفت المعلومات الأوليّة؟ (فيديو)

🔴 انفجار سيارة تحوي ذخائر في محيط مسجد المصطفى وسط مدينة البوكمال شرق ديرالزور. pic.twitter.com/wkCiVjy9IP
— rasha hasan/رشا حسن (@rashasara1111) December 16, 2025
🔴 انفجار سيارة تحوي ذخائر في محيط مسجد المصطفى وسط مدينة البوكمال شرق ديرالزور. pic.twitter.com/wkCiVjy9IP
السيارة التي انفجرت في مدينة «البوکمال» قبل قليل، وهي تابعة لـ قوى «الأمن الداخلي». ـــ لا إصابات بشرية بفضل الله. https://t.co/tjc8qJym8g pic.twitter.com/tVbvXYNEew
— زين العابدين | Zain al-Abidin (@DeirEzzore) December 16, 2025
السيارة التي انفجرت في مدينة «البوکمال» قبل قليل، وهي تابعة لـ قوى «الأمن الداخلي». ـــ لا إصابات بشرية بفضل الله. https://t.co/tjc8qJym8g pic.twitter.com/tVbvXYNEew