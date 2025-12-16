إنفجار عنيف يهزّ البوكمال في سوريا... ماذا كشفت المعلومات الأوليّة؟ (فيديو)

أفادت وسائل إعلام محلية بأن انفجارا وقع اليوم الثلاثاء، بسيارة في مدينة البوكمال شرق في .

وبحسب التقارير الإعلامية المحلية، فقد أفاد شهود بانفجار عنيف ناتج عن سيارة بيك أب محملة بالذخيرة تابعة لوزارة الدفاع في الحكومة .



ووصفت بعض المصادر الحادث بأنه انفجار سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة في سيارة للأمن العام، مع اقتصار الأضرار على الماديات دون إصابات بشرية.



إلا أن السورية الرسمية لم تذكر الخبر. (روسيا اليوم)

🔴 انفجار سيارة تحوي ذخائر في محيط وسط مدينة البوكمال شرق ديرالزور. pic.twitter.com/wkCiVjy9IP — rasha hasan/رشا حسن (@rashasara1111) December 16, 2025

السيارة التي انفجرت في مدينة «البوکمال» قبل قليل، وهي تابعة لـ قوى «الأمن الداخلي». ـــ لا إصابات بشرية بفضل الله. https://t.co/tjc8qJym8g pic.twitter.com/tVbvXYNEew — | Zain al-Abidin (@DeirEzzore) December 16, 2025