Najib Mikati
عربي-دولي

البرتغال توقف مقرّباً من رئيس غينيا بيساو المعزول وبحوزته 5 ملايين يورو

Lebanon 24
16-12-2025 | 07:27
أعلنت الشرطة القضائية البرتغالية الأحد أنها أوقفت في مطار فيغو مادورو العسكري بالعاصمة لشبونة أحد المقرّبين من الرئيس الغيني البيساوي المعزول عمر سيسوكو إمبالو، بعد العثور في حقائبه على نحو 5 ملايين يورو نقدا.

وقالت السلطات إن الموقوف، وهو أجنبي وصل على متن طائرة قادمة من بيساو بعد توقف في مراكش، يواجه شبهات تتعلق بالتهريب وغسل الأموال، مؤكدة أنه سيُعرض سريعا على القضاء.
وكانت الطائرة التي أقلّت المشتبه به انطلقت من مراكش يوم السبت 13 كانون الأول، قبل أن تتوقف في بيساو وتصل لاحقا إلى لشبونة.

وقد صنّفت الرحلة في البداية على أنها عسكرية، لكن التحقيقات تشير إلى أن مهمتها تختلف عن التصريحات المقدمة للسلطات البرتغالية.

وفي أثناء العملية، كانت زوجة الرئيس السابق إمبالو على متن الطائرة نفسها، غير أن الشرطة لم توجه إليها أي اتهام أو إجراءات قانونية.
وتقول الشرطة إن العملية جاءت بناء على معلومة مجهولة المصدر، لتفتح تحقيقا موسعا بالتعاون مع الإدارة الضريبية البرتغالية. (الجزيرة)
