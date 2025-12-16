البرتغال توقف مقرّباً من رئيس غينيا بيساو المعزول وبحوزته 5 ملايين يورو

أعلنت الأحد أنها أوقفت في مطار فيغو العسكري بالعاصمة لشبونة أحد المقرّبين من الرئيس الغيني البيساوي المعزول عمر إمبالو، بعد العثور في حقائبه على نحو 5 ملايين نقدا.



وقالت السلطات إن الموقوف، وهو أجنبي وصل على متن طائرة قادمة من بعد توقف في مراكش، يواجه شبهات تتعلق بالتهريب وغسل الأموال، مؤكدة أنه سيُعرض سريعا على .

وكانت الطائرة التي أقلّت المشتبه به انطلقت من مراكش يوم السبت 13 كانون الأول، قبل أن تتوقف في بيساو وتصل لاحقا إلى لشبونة.



وقد صنّفت الرحلة في البداية على أنها عسكرية، لكن التحقيقات تشير إلى أن مهمتها تختلف عن التصريحات المقدمة للسلطات البرتغالية.



وفي أثناء العملية، كانت زوجة الرئيس السابق إمبالو نفسها، غير أن الشرطة لم توجه إليها أي اتهام أو إجراءات قانونية.

وتقول الشرطة إن العملية جاءت بناء على معلومة مجهولة المصدر، لتفتح تحقيقا موسعا بالتعاون مع الإدارة الضريبية البرتغالية. (الجزيرة)



Advertisement