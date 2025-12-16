غارة أميركية قرب كيسمايو تستهدف "الشباب" ونداء عاجل لتمويل قوات الأمن

أعلنت تنفيذ غارة جوية استهدفت عناصر من تنظيم "حركة الشباب" قرب مدينة "كيسمايو" جنوب ، بالتوازي مع نداء عاجل للمانحين لتوفير تمويل فوري لدعم الوطنية.



وقالت القيادة الأميركية في "أفريكوم" إنها نفذت غارة جوية منسقة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية استهدفت مسلحين من "حركة الشباب" على مسافة نحو 50 كيلومتراً "كيسمايو" عاصمة ولاية "جوبالاند" المؤقتة. وأوضحت أن الضربة تأتي ضمن عمليات مشتركة جارية مع الجيش الوطني الصومالي بهدف إضعاف القدرات العملياتية للحركة المرتبطة بتنظيم " "، وتقويض قدرتها على تهديد الولايات المتحدة وأفرادها والمدنيين.



وأشارت "أفريكوم" إلى أن المنطقة المستهدفة تقع في إقليم "جوبالاند" الذي لا يزال يشهد حضوراً قوياً للتنظيم رغم الضغط العسكري المستمر من القوات الصومالية المدعومة دولياً، لافتة إلى أن كثفت ضرباتها الجوية في السنوات الأخيرة دعماً للحملة الصومالية ضد التنظيم. (العين)

