Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

غارة أميركية قرب كيسمايو تستهدف "الشباب" ونداء عاجل لتمويل قوات الأمن

Lebanon 24
16-12-2025 | 07:42
أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ غارة جوية استهدفت عناصر من تنظيم "حركة الشباب" قرب مدينة "كيسمايو" جنوب الصومال، بالتوازي مع نداء عاجل للمانحين لتوفير تمويل فوري لدعم قوات الأمن الوطنية.

وقالت القيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" إنها نفذت غارة جوية منسقة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية استهدفت مسلحين من "حركة الشباب" على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرق "كيسمايو" عاصمة ولاية "جوبالاند" المؤقتة. وأوضحت أن الضربة تأتي ضمن عمليات مشتركة جارية مع الجيش الوطني الصومالي بهدف إضعاف القدرات العملياتية للحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وتقويض قدرتها على تهديد الولايات المتحدة وأفرادها والمدنيين.

وأشارت "أفريكوم" إلى أن المنطقة المستهدفة تقع في إقليم "جوبالاند" الذي لا يزال يشهد حضوراً قوياً للتنظيم رغم الضغط العسكري المستمر من القوات الصومالية المدعومة دولياً، لافتة إلى أن واشنطن كثفت ضرباتها الجوية في السنوات الأخيرة دعماً للحملة الصومالية ضد التنظيم. (العين)
قوات الأمن الوطني

الولايات المتحدة

قوات الأمن

الفيدرالي

شمال شرق

الصومال

القاعدة

أفريقيا

تابع
