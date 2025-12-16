المنخفض الجوي يفاقم معاناة نازحي غزة وغرق خيام في عدة مناطق

شهد ، اليوم الثلاثاء، كارثة جديدة تزيد من معاناة سكانه ، حيث أعلنت بالقطاع عن وفاة طفل رضيع نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم بسبب البرد الشديد، في ظل ظروف قاسية يعيشها الأهالي من جراء المنخفض الجوي.



وقالت الصحة، في بيان صحافي اليوم، أورده للإعلام، إنَّ الطفل الرضيع وعمره أسبوعان توفي نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم بسبب البرد الشديد.



وأضافت: "وصل الطفل إلى المستشفى قبل يومين وأُدخل العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة يوم أمس".



وتسببت الأمطار الغزيرة بغرق عدد كبير من النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خاصة في المناطق المنخفضة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تعيش أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل الظروف الجوية القاسية واستمرار تداعيات العدوان، طبقا للمركز. (الحدث)

Advertisement