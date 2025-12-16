تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الصحة السودانية تحذر من انهيار القطاع الصحي في شمال كردفان

Lebanon 24
16-12-2025 | 08:19
Doc-P-1456014-639014953564528107.jpg
Doc-P-1456014-639014953564528107.jpg photos 0
حذرت إدارة المستشفيات بالصحة السودانية، الثلاثاء، من أزمة حادة تواجه المستشفيات في ولاية شمال كردفان تتمثل في نقص الكوادر الطبية وشح الموارد في ظل تدهور الأوضاع الصحية.
وكشفت الصحة السودانية أن 6 مستشفيات فقط من أصل 27 مستشفى لا تزال تعمل ويمكن الوصول إليها، فيما خرجت باقي المستشفيات عن الخدمة أو تعذر الوصول إليها.

ووجهت الصحة السودانية نداء عاجلاً للمنظمات الإنسانية لدعم ما تبقى من المرافق الصحية في شمال كردفان.

يذكر أن قوات الدعم السريع تمددت شرقا في إقليم كردفان الغني بالنفط، والمقسم إلى 3 ولايات، بعد سيطرتها أواخر تشرين الأول الماضي على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور غرب السودان.

ويشكّل إقليم كردفان الشاسع، المعروف بالزراعة وتربية الماشية، صلة وصل استراتيجية لحركة الوحدات العسكرية وعلى المستوى اللوجستي، إذ يقع بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش شمالاً وشرقاً ووسطاً ودارفور.
(الحدث)
