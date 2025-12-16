الصحة السودانية تحذر من انهيار القطاع الصحي في شمال كردفان

حذرت إدارة المستشفيات بالصحة السودانية، الثلاثاء، من أزمة حادة تواجه المستشفيات في ولاية تتمثل في نقص الكوادر الطبية وشح الموارد في ظل تدهور الأوضاع الصحية.

وكشفت الصحة السودانية أن 6 مستشفيات فقط من أصل 27 مستشفى لا تزال تعمل ويمكن الوصول إليها، فيما خرجت باقي المستشفيات عن الخدمة أو تعذر الوصول إليها.



ووجهت الصحة السودانية نداء عاجلاً للمنظمات الإنسانية لدعم ما تبقى من المرافق الصحية في شمال كردفان.



يذكر أن تمددت شرقا في إقليم كردفان الغني بالنفط، والمقسم إلى 3 ولايات، بعد سيطرتها أواخر تشرين الأول الماضي على مدينة ، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور غرب .



ويشكّل إقليم كردفان الشاسع، المعروف بالزراعة وتربية الماشية، صلة وصل استراتيجية لحركة الوحدات العسكرية وعلى المستوى اللوجستي، إذ يقع بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش شمالاً وشرقاً ووسطاً ودارفور.

(الحدث)

