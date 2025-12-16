مأساة الهجرة غير الشرعية.. 14 مصرياً لقوا حتفهم و13 آخرون مفقودون

أسفر حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية جنوب كريت باليونان عن مصرع وفقدان 27 مصرياً من الشباب وصغار السن، إلى جانب 5 أشخاص من جنسيات أخرى.



وفي بيان رسمي، صرّح السفير عمر عامر، سفير مصر العربية لدى ، أن السفارة تتابع على مدار الساعة وبالتنسيق مع السلطات تداعيات الحادث الأليم، الذي أسفر عن وفاة وفقدان عدد كبير من المواطنين المصريين.



وأضاف السفير أنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر وعائلات الضحايا، مؤكداً أن السفارة على تواصل مستمر مع أهالي الضحايا والمفقودين للرد على استفساراتهم وإطلاعهم على آخر المستجدات. وأوضح أنه تم تحديد هوية 14 مواطناً مصرياً، وجارٍ إعادة جثمانين إلى مصر، بينما لا يزال 13 شخصاً في عداد المفقودين.



من جانبها، قالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مركب الهجرة غير الشرعية انطلق من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في 7 كانون الأول الجاري، وعلى متنه 34 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطناً مصرياً لقوا حتفهم.



وكلف بدر عبد العاطي بسرعة التواصل مع السلطات اليونانية لسرعة شحن جثامين المتوفين الذين تم انتشال جثثهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، حيث تواصلت السفارة في أثينا مع أسر المتوفين لترتيب نقل الجثامين إلى أرض الوطن.



وجددت والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مناشداتها للمواطنين بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية حفاظاً على أرواح المواطنين، وكذلك اتباع الطرق القانونية المتعلقة بالدخول إلى الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية تجنباً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.



وأعلنت السفارة المصرية في اليونان عن أسماء الضحايا المصريين، وهم من محافظتي الشرقية والمنيا.



وأكدت السفارة أنها تواصل تباعاً الاتصال بأسر الضحايا والمفقودين لإبلاغهم بما يتوافر من معلومات، وكذلك إخطارهم بمواعيد وصول الجثمانين إلى أرض الوطن، في إطار حرص مساندة مواطنيها في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة. (الحدث)

