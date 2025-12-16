محادثات برلين: ضمانات أوروبية مقابل تنازلات كييف

سافر ممثلون أميركيون هذا الأسبوع إلى ألمانيا لمحاولة إقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقبول تسوية محتملة لإنهاء الحرب، وسط تقارير عن تقدم كبير باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار. ونقلت صحيفة "التايمز" عن الرئيس الأميركي قوله إن الاتفاق بات "أقرب من أي وقت مضى" بعد محادثات برلين التي شارك فيها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.



وبحسب المعطيات نفسها، أبدى زيلينسكي استعداداً لتنازلات، بينها إجراء انتخابات بعد 60 إلى 90 يوماً من بدء وقف إطلاق النار، والتخلي عن طموح الانضمام إلى حلف "الناتو". وبعد المحادثات، أعلنت 12 دولة أوروبية بينها المتحدة وألمانيا وفرنسا خطوطاً حمراء تمثل التزاماتها تجاه أي اتفاق سلام.



وتتضمن الضمانات الأوروبية ست نقاط: استمرار دعم كبير لبناء القوات المسلحة الأوكرانية على مستوى 800 ألف جندي في السلم؛ تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة أوروبية ضمن "تحالف الإرادة" وبدعم أميركي لتأمين السماء والبحار ومهام داخل ؛ إنشاء آلية لمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار بقيادة وبمشاركة دولية؛ قانوني ملزم باتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة السلم والأمن إذا وقع هجوم مسلح جديد، وقد يشمل استخدام القوة والمساعدة الاستخباراتية واللوجستية وإجراءات اقتصادية ودبلوماسية؛ الاستثمار في تعافي أوكرانيا وإعادة الإعمار واتفاقيات تجارية ومطالبة بالتعويض، مع الإشارة إلى الأصول الروسية المجمدة في أوروبا بقيمة 210 مليارات يورو؛ ودعم قوي لانضمام أوكرانيا إلى مع تأكيد إمكان الانضمام بحلول كانون الثاني 2027.



أما نقطة الخلاف الأبرز فتبقى مسألة الأراضي، إذ تطالب روسيا بتنازل أوكرانيا عن كامل منطقة دونباس بما فيها مناطق لم تسيطر عليها موسكو. ويخشى زيلينسكي أن يقود أي تنازل إلى زيادة احتمالات الهجمات لاحقاً ويرفضه، بينما يتمسك الأوروبيون برفض إعادة رسم الحدود بالقوة، في وقت يُنقل عن اعتباره أن التنازل عن دونباس هو ثمن السلام قائلاً: "لقد خسروا بالفعل هذه الأراضي، بصراحة". (العين)

