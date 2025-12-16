تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية بعد انقطاع 35 عاما

Lebanon 24
16-12-2025 | 09:54
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، هبوط أول طائرة أوروبية في مطار بغداد الدولي بعد انقطاع دام 35 عاما.
 
وأوضحت وزارة النقل العراقية، في بيان، أن "هذه الرحلة جاءت تتويجا لجهود متواصلة أثمرت عن تهيئة المتطلبات التشغيلية والفنية والأمنية، ورفع جاهزية البنى التحتية للمطارات العراقية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في المطارات الأوروبية".
 
وأكدت وزارة النقل العراقية "تشغيل الرحلة على خط بغداد – أثينا – بغداد ضمن جدول منتظم بواقع رحلتين أسبوعيا، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات مستقبلا تبعا لمعدلات الطلب ونسب الامتلاء".

وأضافت أن "الرحلة نفذت من قبل شركة Aegean Airlines، الناقل الوطني اليوناني، لتكون أول طيران أوروبي يهبط في العاصمة بغداد منذ أكثر من ثلاثة عقود، إيذانا بعودة العراق إلى خارطة الطيران الأوروبي من جديد".

وأشار البيان، إلى أن "هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في مسار الانفتاح الجوي للعراق، وتعكس مستوى الثقة المتزايد بقدرات مطار بغداد الدولي وكفاءة البنى التحتية العراقية، ويؤكد أن المطارات العراقية باتت بيئة تشغيلية آمنة وقابلة للاندماج ضمن المنظومة الجوية الدولية، ولاسيما أن شركة Aegean Airlines تمتلك شبكة تشغيل واسعة تغطي 162 وجهة عالمية، إلى جانب أسطول جوي حديث ومتطور". (روسيا اليوم) 
