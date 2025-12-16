تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
أفاد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي بأن نشر "قوات متعددة الجنسيات" في أوكرانيا، "ضمانة مباشرة لإشعال فتيل الحرب العالمية الثالثة".

وأشار سلوتسكي إلى أن "تخلي نظام زيلينسكي عن كلمة  الناتو مقابل ضمانات أمنية من الغرب، بما في ذلك نشر وحدات عسكرية أجنبية في أوكرانيا، قد يصبح مجرد حيلة أخرى من هذا المهرج الدموي ومجموعته الأوروبية الداعمة".

وأضاف: "يواصل زيلينسكي وداعموه من حزب الحرب تقويض عملية السلام".

وأكد سلوتسكي أن "اقتراح نشر قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا مع الإبقاء على القوات المسلحة الأوكرانية التي يبلغ قوامها 800 ألف جندي، يؤكد هذا الأمر مجددا".

وأوضح أن "التدخل الأجنبي في الأراضي الأوكرانية حتى بدون عضوية أوكرانيا في الناتو يعد منطلقا لتجدد الأعمال العدائية، لا سيما في ظل تنامي النزعة العسكرية في أوروبا نفسها،(ألمانيا مثلا) وهذا واضح جليا!".

وختم بالقول: "لا يمكن ضمان أمن أوكرانيا على حساب أمن روسيا، كما أن الجانب الروسي مستعد للتسوية ويدعو إلى تحقيق سلام مستدام، لكنه يرفض وقفا وهميا لإطلاق النار من أجل خداع آخر، وهذا من شأنه أن يشعل الحرب العالمية الثالثة". (روسيا اليوم)
 
