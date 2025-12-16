كالاس: روسيا لا يمكنها التهرب من دفع ثمن حربها على أوكرانيا

اكدت مسؤولة السياسة الخارجية في ، في خلال تأسيس لجنة المطالبات الدولية المرتبطة بحرب في ، أن لا يمكنها التهرب من دفع ثمن حربها في أوكرانيا.

وأضافت أن اللجنة التي ستتحقق من صحة الأضرار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتي ستتحمل روسيا تكلفتها، تبعث برسالة واضحة للمعتدين في مفادها "إذا بدأتم حربا، فسوف تتم محاسبتكم

Advertisement