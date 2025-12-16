اجتماع عسكري في قطر لمناقشة نشر قوة دولية في قطاع غزة

تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اجتماعا عسكريا، اليوم الثلاثاء، لبحث "تشكيل قوة الاستقرار" في التي تنص عليها خطة الرئيس الأمريكي للسلام.



ويأتي هذا الاجتماع وسط ضبابية بشأن مستقبل تلك القوات وتعثر الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وترقب نتائج لقاء الرئيس الأمريكي مع بنيامين ، أواخر كانون الأول الجاري.



ووفق تقرير نشرته " "، توقع مسؤولون أمريكيون نشر هذه القوات مطلع العام المقبل، بعد بحث التفاصيل خلال هذا الاجتماع.



وقال مسؤولان أمريكيان، إنه من المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين عنها للمشاركة في الاجتماع الذي سيتضمن جلسات لمناقشة هيكل القيادة، وقضايا أخرى متعلقة بقوة الاستقرار في غزة، لافتين إلى أن قوة الاستقرار الدولية لن تقاتل حركة ، وأن دولاً كثيرة أبدت رغبتها في المساهمة فيها. (روسيا اليوم)

