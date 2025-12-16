بعد حرب الـ12 يوماً… رئيس الموساد يحذّر من عودة النووي الإيراني

أكد رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) ديفيد برنيع، اليوم الثلاثاء، أنّ مطالَبة بضمان عدم إعادة تشغيل البرنامج ، بعد ستة أشهر على استهداف منشآت النووية خلال حرب استمرت 12 يومًا.



وفي كلمة ألقاها خلال حفل تكريم لعناصر من الموساد في ، قال برنيع إنّ "السعي إلى تطوير قنبلة نووية لا يزال قائمًا"، مشددًا على أنّ "المسؤولية تقع على عاتقنا لمنع إعادة تفعيل المشروع النووي الذي تعرّض لأضرار جسيمة"، وذلك "بالتنسيق الوثيق مع ".



وكانت إسرائيل قد نفّذت في حزيران الماضي سلسلة ضربات على مدى 12 يومًا، استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية داخل ، إضافة إلى اغتيال قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين. وردّت إيران حينها بهجمات صاروخية واسعة تسببت بأضرار كبيرة في عدد من المدن .



وبالتوازي مع العمليات الإسرائيلية، قصفت الولايات المتحدة ثلاث منشآت نووية إيرانية، فيما أعلن الرئيس الأميركي آنذاك أنّ البرنامج النووي الإيراني جرى تدميره بالكامل، غير أنّ تقييمات استخبارية لاحقة في شككت في هذا التوصيف.

(الفرنسية)