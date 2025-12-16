قرقاش يدعو إلى وضع حد لأهوال الحرب في السودان

دعا المستشار الدبلوماسي لرئيس ، ، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ، مؤكدا أن ما يشهده من قتل على أساس عرقي يمثل "جرائم شنيعة تستوجب المساءلة والعدالة".

وقال عبر "اكس": لا يوجد حل عسكري، بل وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانتقال سلس إلى حكومة مدنية مستقلة، كما ورد في بيان الحوار الرباعي".

ويظهر تحقيق لشبكة " إن" ومركز "Lighthouse Reports" أدلة على استهداف الجيش السوداني الممنهج للمدنيين في ولاية على أساس عرقي.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن الحرب في السودان خلفت "خسائر بشرية فادحة"، حيث يعتقد أن أكثر من 150 ألف مدني قد لقوا حتفهم، إلى جانب نزوح ما يقارب 12 مليون شخص قسرا، فيما تعاني مناطق عديدة من المجاعة.