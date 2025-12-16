بلغاريا تستلم الدفعة الأولى من مقاتلات F-16 Block 70

استلمت بلغاريا الدفعة الأولى من مقاتلات F-16 Block 70 ضمن خطة تحديث سلاحها الجويوالتي وصلت إلى قاعدة غراف إغناتييفو الجوية، في خطوة تهدف إلى تحديث أسطول في البلاد.

وشارك في استقبال الطائرات كل من السابق أتاناس زابرايانوف ورئيس البلغارية الأدميرال إميل إفتيموف

وأكدت في بيان أن القوات الجوية البلغارية ستمتلك سربًا كاملًا من هذا الطراز عند استلام الطائرات الثماني المتبقية، وذلك بموجب العقد المبرم مع .

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه بلغاريا تحديات تتعلق بتدريب الطيارين، إذ أفادت في أكتوبر الماضي بأن الطائرات الجديدة قد لا تدخل الخدمة التشغيلية القتالية الكاملة قبل النصف الثاني من عام 2026 أو عام 2027، بسبب النقص في عدد الطيارين المؤهلين.

وحتى الآن، أنهى ستة طيارين بلغاريين التدريب الأساسي، إلا أنهم تدربوا على نسخ أقدم من طائرات F-16 ويحتاجون إلى تدريب إضافي، في حين لم يحصل سوى طيارين اثنين على تأهيل قيادة مجموعات جوية. ولا يزال 15 طيارًا آخرين قيد التدريب.

ومن المتوقع وصول الدفعة الثانية المؤلفة من ثماني مقاتلات إضافية بحلول نهاية عام 2027، ما سيتيح لبلغاريا امتلاك سرب متكامل من طائرات F-16.