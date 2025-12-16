تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بلغاريا تستلم الدفعة الأولى من مقاتلات F-16 Block 70

Lebanon 24
16-12-2025 | 16:57
 استلمت بلغاريا الدفعة الأولى من مقاتلات F-16 Block 70 ضمن خطة تحديث سلاحها الجويوالتي وصلت إلى قاعدة غراف إغناتييفو الجوية، في خطوة تهدف إلى تحديث أسطول القوات الجوية في البلاد.

وشارك في استقبال الطائرات كل من وزير الدفاع السابق أتاناس زابرايانوف ورئيس هيئة الأركان البلغارية الأدميرال إميل إفتيموف

وأكدت وزارة الدفاع البلغارية في بيان أن القوات الجوية البلغارية ستمتلك سربًا كاملًا من هذا الطراز عند استلام الطائرات الثماني المتبقية، وذلك بموجب العقد المبرم مع شركة لوكهيد مارتن.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه بلغاريا تحديات تتعلق بتدريب الطيارين، إذ أفادت قيادة القوات الجوية في أكتوبر الماضي بأن الطائرات الجديدة قد لا تدخل الخدمة التشغيلية القتالية الكاملة قبل النصف الثاني من عام 2026 أو عام 2027، بسبب النقص في عدد الطيارين المؤهلين.

وحتى الآن، أنهى ستة طيارين بلغاريين التدريب الأساسي، إلا أنهم تدربوا على نسخ أقدم من طائرات F-16 ويحتاجون إلى تدريب إضافي، في حين لم يحصل سوى طيارين اثنين على تأهيل قيادة مجموعات جوية. ولا يزال 15 طيارًا آخرين قيد التدريب.

ومن المتوقع وصول الدفعة الثانية المؤلفة من ثماني مقاتلات إضافية بحلول نهاية عام 2027، ما سيتيح لبلغاريا امتلاك سرب متكامل من طائرات F-16.

