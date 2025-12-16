تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
البيت الأبيض: دول جديدة على قائمة حظر السفر لأميركا
Lebanon 24
16-12-2025
|
23:47
وسّع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، نطاق حظر السفر إلى
الولايات المتحدة
، مانعا دخول مواطني 15 دولة أخرى، إضافة إلى
سوريا
، وحاملي جوازات
السلطة الفلسطينية
، وفق ما أفاد به
البيت الأبيض
.
وقال البيت الأبيض في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن
ترامب
الذي جعل من تشديد سياسات الهجرة أحد محاور حملاته، اتخذ هذا القرار "لحماية أمن الولايات المتحدة".
وذكر البيت الأبيض أن
موريتانيا
ونيجيريا ومالي ضمن دول جديدة بقائمة حظر الدخول، مردفا أن هناك قيودا كاملة على دخول مواطني سوريا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب
السودان
.
