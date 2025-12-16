البيت الأبيض: دول جديدة على قائمة حظر السفر لأميركا

وسّع الرئيس الأميركي ، نطاق حظر السفر إلى ، مانعا دخول مواطني 15 دولة أخرى، إضافة إلى ، وحاملي جوازات ، وفق ما أفاد به .



وقال البيت الأبيض في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الذي جعل من تشديد سياسات الهجرة أحد محاور حملاته، اتخذ هذا القرار "لحماية أمن الولايات المتحدة".



وذكر البيت الأبيض أن ونيجيريا ومالي ضمن دول جديدة بقائمة حظر الدخول، مردفا أن هناك قيودا كاملة على دخول مواطني سوريا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب .

