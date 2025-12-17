على الرغم من اخلاء سبيله.. ساركوزي يواجه اتهامات جديدة بالتلاعب بشهود

قد يُحال الأسبق على محاكمة جديدة، رغم إدانته في قضية تمويل حملته الرئاسية من ، ولكن هذه المرة في ملف منفصل يتعلّق بمحاولة التأثير على شاهد رئيسي في القضية نفسها، وفق ما طلبت الوطنية الثلاثاء.



وطلبت النيابة إحالة على المحكمة إلى جانب عشرة آخرين، بينهم زوجته كارلا بروني-ساركوزي، في قضية تتعلق بشبهات تواطؤ للتأثير على تراجع رجل الأعمال الراحل عن أقواله بشأن التمويل لحملة 2007، وهي وقائع مختلفة عن تلك التي دين بسببها وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات.



لكن القرار بشأن إحالة هؤلاء على المحاكمة بيد المشرف على هذا الملف المرتبط بتراجع عن اتهامه ساركوزي بتلقي تمويل ليبي، في خطوة يُشتبه بأنها جاءت مقابل مبالغ مالية.

